VIDEO. Tesla beidzot sāks pikapa “Cybertruck” piegādes; cena par “plikāko versiju” būs, sākot no 60 990 dolāriem

Tesla beidzot sāks pikapa "Cybertruck" piegādes; cena par "plikāko versiju" būs, sākot no 60 990 dolāriem







Tesla ceturtdien plāno sākt sava ilgstoši aizkavētā, daudz apspriestā Cybertruck elektriskā pikapa piegādes. Īlons Masks kavēšanos skaidro ar problēmām, kas saistītas ar tā dēvētā “radikālā” produkta ražošanas paplašināšanu.

Cybertruck, pirmais jaunais Teslas modelis gandrīz četru gadu laikā, ir ļoti svarīgs ražotāja reputācijai. Laikā, kad uzņēmums cīnās ar elektrisko transportlīdzekļu (EV) pieprasījuma samazināšanos un pieaugošo konkurenci, Tesla cer, ka Cybertruck kļūs par galveno pārdošanas veiksmi, lai gan ne tādā mērā, kā modeļi 3 un Y, raksta The Guardian.

“Mēs ar Cybertruck izrakām paši sev kapu,” pagājušajā mēnesī sacīja Musks, brīdinot, ka paies pat 18 mēneši, lai transportlīdzeklis kļūtu par būtisku naudas plūsmas veicinātāju.

Cybertruck cena būs, sākot no 60 990 USD, kas ir tomēr vairāk nekā sākotnēji bija paredzēts.

Pikaps ir izgatavots no spīdīga, nerūsējoša tērauda, tas ir veidots plakanās plaknēs ar nedaudziem izliekumiem. Masks ir teicis, ka viņu daļēji iedvesmojusi zemūdene, ko pārvērta par automašīnu 1977. gada Džeimsa Bonda filmā “Spiegs”.

Masks prezentācijā uzbrauca ar Cybertruck uz skatuves, lai uzmundrinātu pūli klientu pasākumā Ostinā, Teksasā. “Beidzot nākotne izskatīsies kā nākotne,” viņš sacīja par automašīnas dizainu, demonstrējot video, kurā Cybertruck velk Porsche 911 un īsās sacīkstēs pārspēj citu ar benzīnu darbināmu 911.

Masks pasākumā gan nepaziņoja transportlīdzekļa cenas, taču Tesla tīmekļa vietnē bija redzams Cyberbeast vispilnākais variants – ar visu riteņu piedziņu tas tiks pārdots par aptuveni 100 000 ASV dolāru sākumcenu. Tie būtu pieejami nākamgad. Aizmugurējo riteņu piedziņas versija būs ar aptuveno sākumcenu 61 000 USD no 2025. gada.

