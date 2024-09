VIDEO. “Teslas” īpašnieks uz Vidzemes šosejas nenormālā ātrumā izdomā “pagarināt” ieskrējiena joslu Ieteikt







LA.LV pēc šīs vasaras traģiskajām avārijām uz Liepājas šosejas, kur dažu dienu laikā dzīvību zaudēja vairāki cilvēki, aicina lasītājus iesūtīt savus video, kur kāds autovadītājs veicis pārgalvīgu apdzīšanas manevru, lai citu kļūdas mums kalpo kā mācība vai brīdinājums. Situācijas lūdzām aprakstīt autoskolas “Vanags” instruktoram Verneram Prancānam.

Šo video ir iesūtījis Jānis (vārds mainīts) un viņš raksta: “Regulāri, braucot pa Vidzemes šoseju, rodas iespaids, ka tas 90 km/h ir minimālā ātruma ierobežojums!

Soctīklos un no paziņām dzirdu, ka tie lēnie ir ļaunuma sakne, ka galvenais ir iekļauties plūsmā, video redzamajā situācijā rodas jautājums, kurā plūsmā būtu jāiekļaujas, lai satiksme būtu droša? Nopietni runājot, uzskatu, ka satiksme būtu daudz mierīgāka, ja visi brauktu ar atļauto ātrumu, jo tas ir definēts, atšķirībā no tiem visdažādākajiem ātrumiem, ko redzu ikdienā. Dzirdēju, ka fūrēm atļautais maksimālais ātrums bija 80km/h, bet reti kura to ievēroja, bija tā, ka braucot 90km/h mani apdzina gan fūres, gan vieglie automobiļi ar piekabi!”

Kas par šādu apdzīšanu no neatļautās puses, sakāms instrukotam? “Teslas īpašnieks izdomāja “pagarināt” ieskrējiena joslu, turklāt viennozīmīgi pārkāpjot atļauto ātrumu. Esmu pietiekami daudz pie stūres, lai pateiktu, ka šis pārkāpums nav tipisks, drīzāk izņēmums. Bet gadās arī šādi talanti. Labā josla drīzāk varētu būt paredzēta kādam operatīvajam transporta līdzeklim vai sliktākā gadījumā, tehnisku ķibeli piemeklējušam šoferim,” viņš norāda.

