VIDEO. Arī bebrs plecu pie pleca ar ukraiņu karavīriem. Aizraidīts prom, tas atkal un atkal atgriežas ierakumos

Par soctīklu nosacītu hitu kļuvis kāds bebrs no Ukrainas. Viņš daudzu soctīklu lietotāju sirdis iekarojis ar to, ka ukraiņu karavīri šo ūdens dzīvnieku ne tikai aizbiedēt nav varējuši, bet arī pēc tam, kad dzīvnieks vairākkārt aizvilkts prom, vienalga tas strauji atgriezies atpakaļ ierakumos. Turklāt diezgan agresīvi paskatoties uz karavīru, kurš trāpījās viņam pa ceļam.

Patiesībā, dzīvnieks visticamāk ir vienkārši ļoti nobijies no apkārt notiekošā.

Kā smejas komentētāji: “Šoreiz tas ir nevis krievu iebrucējs, bet gan ukraiņu bebrs, kurš negrib doties prom, neskatoties uz visiem karavīru lūgumiem.” Citi piedāvā dot šim bebram vārdu, kā savulaik no Ukrainas zoodārza nozagtajam jenotam. Citviet savukārt slavē bebrus, kas ļoti palīdz karā, pārpurvojot vietas ap valsts robežu.

The continuation of the battle between the Ukrainian military and the beaver appeared on the network

Unfortunately, after the enemy was pushed back from the positions of the Armed Forces of Ukraine, he struck with renewed vigor, completely taking control of the trench pic.twitter.com/2OZ0xz6DJc

