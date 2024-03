Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps nākamā ASV prezidenta vēlēšanu kampaņas vidū uzsācis Bībeļu tirgošanu pārdošanu. Politiķis savā platformā Truth Social ievietoja video ar aicinājumu iegādāties grāmatu, ko sauc par Bībeli “Dievs, svētī ASV”.

Tramps, kurš šomēnes kļuva par iespējamo republikāņu kandidātu, nu aicina savus atbalstītājus iegādāties grāmatu “Dievs, svētī ASV”, kas tapusi, iedvesmojoties no kantri dziedātāja Lī Grīnvuda patriotiskās balādes. Tai skanot, Tramps kāpj uz skatuves katrā no saviem mītiņiem un ir arī bijis kopā ar Grīnvudu sabiedriskos pasākumos.

“Laimīgu svēto nedēļu! Liksim Amerikai atkal lūgties. Ievadot Lielo Piektdienu un Lieldienas, es aicinu jūs iegūt grāmatas “Dievs, svētī ASV” Bībeles eksemplāru,” rakstīja Tramps, novirzot savus atbalstītājus uz vietni, kas pārdod grāmatu par 59,99 USD.

Nothing could trigger the Godless Left more than the Holy Bible except — the Bible plus Donald Trump. pic.twitter.com/7GYCUYwgL8

— Righteous⚡️Crusader (@Craftmastah) March 27, 2024