Desmitiem tūkstoši demonstrantu rozā apģērbā svētdien izgāja Meksikas pilsētu ielās un citviet pasaulē, lai “gājienā pēc demokrātijas” pirms 2.jūnijā gaidāmajām vēlēšanām vērstos pret Meksikā valdošo partiju.

Gājieni notika gan Mehiko, gan simtiem pilsētu visā valstī, kā arī ASV un Spānijā.

Meksikas opozīcijas partiju, kas aizstāv brīvas un godīgas vēlēšanas un cīnās pret korupciju, izsludinātā demonstrācija notika dienā, kad valdošās partijas “Morena” (“Nacionālās atdzimšanas kustība”) kandidāte Klaudija Šeinbauma reģistrējās valsts prezidenta vēlēšanām, kurās viņa varētu uzvarēt.

Kā liecina valdības publicētie dati, demonstrācijā piedalījās ap 90 000 cilvēku.

Šeinbauma lielā mērā tiek uzskatīta par Meksikas populistiskā prezidenta Andresa Manuela Lopesa Obradora pēcteci. Daudzi Lopesu Obradoru apbrīno, sakot, ka viņš 2018.gadā padzina no varas elites partijas un ir strādnieku šķiras pārstāvis.

Tomēr vienlaikus 70 gadus veco līderi apsūdz arī valsts demokrātiju apdraudošos lēmumos. Pērn viņš samazināja finansējumu valsts vēlēšanu komisijai un vājināja vēlēšanu kampaņu izdevumus. Vēlēšanu komisijas logotipā esošā rozā krāsa tiek izmantota demonstrācijās.

Lopess Obradors ir uzbrucis žurnālistiem, Meksikas tiesu sistēmai un apgalvojis, ka tiesneši ir daļa no konservatīvo sazvērestības pret viņa valdību.

Arī jaunākās demonstrācijas viņš kritizēja kā korumpēto cīņu par atgriešanos pie varas, nevis demokrātijas aizstāvību.

“Tā ir viņu demokrātija,” piektdien teica Lopess Obradors. “Korumpantu demokrātija. Mēs vēlamies, lai būtu tautas demokrātija. Mēs nevēlamies varu bez tautas. Viņi ir tie, kas iedibina antidemokrātiju ar vēlēšanu krāpšanu,” viņš piebilda.

Lopess Obradors vairs nevar kandidēt uz pārvēlēšanu prezidenta amatā, bet viņa pārstāvētajai kreisajai partijai “Morena” ir labas izredzes uzvarēt parlamenta vēlēšanās. Turklāt “Morena” virzītā Šeinbauma ir populārākā prezidenta amata kandidāte.

Gan prezidenta, gan parlamenta vēlēšanas Meksikā gaidāmas 2.jūnijā.

BREAKING:

500 000+ Mexicans chanting #NarcoPresidente against AMLO

The huge protest in Mexico City was just 1 of 120 across Mexico to protect the National Electoral Institute (INE)

There’s also anger after reports about the Sinaloa Cartel financing his 2006 Pres. campaign

🇲🇽 pic.twitter.com/vrdgqDhFbI

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 19, 2024