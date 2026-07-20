VIDEO. Uzmeta gaisā kā lupatu lelli: Jeloustonas parkā satracināts bizons smagi savaino opi, kurš glāba mazdēlu 0

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LA.LV
14:08, 20. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Slavenajā Jeloustonas nacionālajā parkā ASV piedzīvots šausmīgs incidents, kurā satracināts savvaļas bizons burtiski kā lupatu lelli gaisā pameta kādu tūristu.

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Cietušais identificēts kā Karls Izoms-Makdaniels, kurš parkā ceļoja kopā ar savu mazdēlu. Neraugoties uz to, ka vīrietis bīstamajā sadursmē guvis vairākus kaulu lūzumus, viņš saglabājis skaidru prātu un pamanījies pat pajokot par savu sāpīgo pieredzi, kas jau kļuvusi par interneta sensāciju.

Kā medijam “The New York Times” pastāstīja fotogrāfs Maiks Makleods, kurš klātienē fiksēja dramatisko mirkli, ne vectēvs, ne mazdēls nebija darījuši neko tādu, lai dzīvnieku provocētu – viņi vienkārši izrādījās nepareizajā vietā un nepareizajā laikā. Pirms uzbrukuma aptuveni tonnu smagais tēviņš, kuram acīmredzot bija sakāpis testosterons sakarā ar pārošanās sezonas sākumu, jau bija dzenājis vairākas citas tūristu grupas, tostarp pusaudžus, kuri paspēja izklīst. Pēc tam dzīvnieks neapmierināts vāļājies putekļos netālu no piknika galdiem un uzvedies kā trakojošs rodeo zirgs.

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Tobrīd vectēvs ar mazdēlu apstājušies, lai no droša attāluma uzņemtu dažas fotogrāfijas, nenojaušot par dzīvnieka agresiju. Kad bizons piecēlies kājās, Karls vēl paspējis mazdēlam noteikt: “Bēgam no šejienes, man tas nepatīk.” Taču jau nākamajā mirklī milzīgais radījums sāka viņus vajāt ap priežu audzi. Kamēr mazdēlam, pateicoties naskām kājām, izdevās izglābties, bizons panāca vectēvu, ar kreiso ragu aizķēra viņu aiz gurna un uzmeta vairāk nekā divu metru augstumā.

Redzot šausmīgo skatu, fotogrāfs Makleods pametis kameru un skrējis bizonam virsū, vicinot rokas un kliedzot pilnā rīklē, lai novērstu dzīvnieka uzmanību. Viņam palīgā piesteigušies arī citi tūristi, kas beidzot piespieda bizonu bēgt.

Ātrā palīdzība ieradās pēc desmit minūtēm, un visu šo laiku Karls, par spīti smagajām kājas traumām un milzīgajām sāpēm, uzturējis labu garastāvokli un asprātīgi jokojis ar glābējiem.

Parka noteikumi paredz, ka no bizoniekiem jāievēro vismaz 23 metru attālums, un liecinieki apstiprina, ka šajā gadījumā tūristi šo distanci bija godprātīgi ievērojuši.

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