Vienkāršs "30-20" noteikums: 97 gadus vecs zinātnieks nosauc galveno ilgmūžības noslēpumu

22:50, 5. aprīlis 2026
Ja vēlaties nodzīvot ilgu un skaistu mūžu, itāļu zinātnieks iesaka pavisam vienkāršu principu. Viņa ieteikums nav saistīts ar dārgiem uztura bagātinātājiem vai sarežģītām metodēm – galvenais ir mērenība.

Kokteilis
Ja šie divi satiekas, problēmas ir garantētas – astrologs nosauc visnesaderīgākos zodiaka pārus
“Kaut kas te nav labi.” Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
Kokteilis
Kurš saka patiesību un kurš ne? Šis godīgāko zodiaka zīmju rangs, iespējams, pārsteigs daudzus
Lasīt citas ziņas

Par to, kā dzīvot ilgāk un veselīgāk, raksta medijs “Men’s Health”, atsaucoties uz 97 gadus vecā onkologa un farmakologa Silvio Garatīni atziņām.

Mazāk ēst – ilgāk dzīvot?

Garatīnī ir pārliecināts, ka mērens kaloriju ierobežojums var būt viens no būtiskākajiem ilgmūžības faktoriem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Elektroauto privilēģijas zem jautājuma zīmes – briest nozīmīgas izmaiņas Rīgas stāvvietu regulējumā
Vēlētāju reģistra izstrāde kavējas, pieaug bažas par tehnisko gatavību Saeimas vēlēšanām
“Viltus karoga operācija!” Ukraina asi reaģē uz apsūdzībām par spridzekļu izvietošanu Serbijā un nosauc iespējamo vainīgo

Viņa formulētais princips ir vienkāršs: “Ja ēd par 30% mazāk, vari dzīvot par 20% ilgāk.”

Pēc Garatīni domām, tieši mērenība uzturā ir atslēga uz aktīvu un veselīgu novecošanu. Svarīgi nav badoties, bet gan izvairīties no pārēšanās un nodrošināt organismu ar visām nepieciešamajām uzturvielām.

Saskaņā ar World Health Organization datiem, neveselīgs uzturs katru gadu pasaulē izraisa miljoniem nāves gadījumu, galvenokārt sirds un asinsvadu slimību, diabēta un vēža dēļ.

Veselīgs dzīvesveids samazina ne tikai individuālos riskus, bet arī slogu veselības aprūpes sistēmai kopumā.

Arī pats zinātnieks ievēro sabalansētu uzturu – viņš ēd daudzveidīgi, lai uzņemtu gan mikroelementus, gan makroelementus, taču stingri izvairās no pārmērīgas kaloriju uzņemšanas.

Zinātniskie pētījumi apstiprina, ka mērena kaloriju samazināšana (bez uzturvielu deficīta) var uzlabot novecošanās rādītājus un samazināt priekšlaicīgas nāves risku.

Lai gan mūsdienās populāra kļuvusi intermitējošā badošanās, Garatīni uzskata, ka svarīgāks par ēšanas laiku ir kopējais apēsto kaloriju daudzums.

Eksperti arī norāda, ka kaloriju kontrole un sabalansēts uzturs ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt hronisku slimību risku un saglabāt aktivitāti vecumdienās.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
pagarināt dzīves ilgumu par gandrīz deviņiem gadiem: speciālisti atklājuši vienkāršu ilgmūžības formulu
Zinātnieki ir atklājuši saistību starp izskatu un paredzamo dzīves ilgumu: kurš dzīvo ilgāk?
Veselam
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
