Vienkāršs "30-20" noteikums: 97 gadus vecs zinātnieks nosauc galveno ilgmūžības noslēpumu
Ja vēlaties nodzīvot ilgu un skaistu mūžu, itāļu zinātnieks iesaka pavisam vienkāršu principu. Viņa ieteikums nav saistīts ar dārgiem uztura bagātinātājiem vai sarežģītām metodēm – galvenais ir mērenība.
Par to, kā dzīvot ilgāk un veselīgāk, raksta medijs “Men’s Health”, atsaucoties uz 97 gadus vecā onkologa un farmakologa Silvio Garatīni atziņām.
Mazāk ēst – ilgāk dzīvot?
Garatīnī ir pārliecināts, ka mērens kaloriju ierobežojums var būt viens no būtiskākajiem ilgmūžības faktoriem.
Viņa formulētais princips ir vienkāršs: “Ja ēd par 30% mazāk, vari dzīvot par 20% ilgāk.”
Pēc Garatīni domām, tieši mērenība uzturā ir atslēga uz aktīvu un veselīgu novecošanu. Svarīgi nav badoties, bet gan izvairīties no pārēšanās un nodrošināt organismu ar visām nepieciešamajām uzturvielām.
Saskaņā ar World Health Organization datiem, neveselīgs uzturs katru gadu pasaulē izraisa miljoniem nāves gadījumu, galvenokārt sirds un asinsvadu slimību, diabēta un vēža dēļ.
Veselīgs dzīvesveids samazina ne tikai individuālos riskus, bet arī slogu veselības aprūpes sistēmai kopumā.
Arī pats zinātnieks ievēro sabalansētu uzturu – viņš ēd daudzveidīgi, lai uzņemtu gan mikroelementus, gan makroelementus, taču stingri izvairās no pārmērīgas kaloriju uzņemšanas.
Zinātniskie pētījumi apstiprina, ka mērena kaloriju samazināšana (bez uzturvielu deficīta) var uzlabot novecošanās rādītājus un samazināt priekšlaicīgas nāves risku.
Lai gan mūsdienās populāra kļuvusi intermitējošā badošanās, Garatīni uzskata, ka svarīgāks par ēšanas laiku ir kopējais apēsto kaloriju daudzums.
Eksperti arī norāda, ka kaloriju kontrole un sabalansēts uzturs ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt hronisku slimību risku un saglabāt aktivitāti vecumdienās.