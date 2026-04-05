Kādas ir pilnvērtīgas un sabalansētas brokastis, pusdienas, vakariņas? Ārsts sniedz uzskatāmus piemērus!

19:36, 5. aprīlis 2026
Veselam Uzturs

Ikdienā daudz dzirdam un lasām, ka mūsu uzturam jābūt pilnvērtīgam un sabalansētam. Ko īsti nozīmē ēst veselīgi – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro Skrides Sirds klīnikas uztura speciālists Agnija Smilga.

“Kaut kas te nav labi.” Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
“Man nav iespējas zināt, kur viņš ir,” Artuss Kaimiņš publicē emocionālu vēstījumu savam dēlam Kaupo
Lukašenko ietekmējis Trampa rīcību? Baltkrievijas prezidents nāk klajā ar interesantu vēstījumu
Lasīt citas ziņas

Stāstot, kāda būtu vēlamā brokastu, pusdienu un vakariņu ēdienkarte, Smilga uzsver, ka, brokastīs izvēloties, piemēram, daudzu iecienītās maizītes, svarīgi, kā tās tiek gatavotas. “Jēgpilnām brokastīm varētu būt divas sēklu maizītes, kurām virsū ir uzlikts 100 gramu biezpiena, kas ir sajaukts ar bezpiedevu jogurtu, pieliekam klāt minerālvielas – dilles, lokus, piparus. Tad, lai mēs nodrošinātu vairāk olbaltumvielu, varam pielikt klāt kādu vārītu vai ceptu olu, un sakombinēt ar būtisko daļu, ko nereti brokastīs cilvēki izlaiž – šķiedrvielām un dārzeņiem. Piemēram, divas saujas ar salātiem, pusi paprikas, kas jau būs dienas C vitamīna deva, pārlejam pāri dažas karotes olīveļlas un būs super! Ļoti labas brokastis!”

Savukārt pusdienās un vakariņās būtiski ievērot šķīvja principu: pusei no šķīvja jābūt dārzeņiem, un tiem nav obligāti jābūt svaigiem, var būt arī krāsnī cepti, ¼ – olbaltumvielām (vistas, tītara fileja, garneles, tuncis, biezpiens) un ¼ – ogļhidrāti (griķi, kvinoja, bulgurs, vārīti kartupeļi vai pilngraudu makaroni). Šāda produktu izvēle nodrošina pilnvērtīgu maltīti.
Uz skatītājas jautājumu, vai ir kas īpašs, ko ēdienkartē jāņem vērā cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts asinsspiediens, uztura speciāliste norāda, ka jāizvairās no pārlieku aizraušanās ar sāls lietošanu, jo sāls sašaurina asinsvadus, tādējādi radot draudus asinsspiedienam. Arī cukurs nav vēlams, jo var radīt problēmas ar glikozes svārstībām un apdraudēt spiedienu. “Savukārt dārzeņi, vistas gaļa, bezpiedevu jogurts, olas, kefīrs, augļi, ogas – šie ir produkti, kas ieteicami cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Noteikti uzkod banānus pēc sāļa ēdiena! Kardiologi atklāj, ko negaidīti labu šis auglis tad izdara veselībai
Veselam
Nevienam nepatīk slimot! 10 pārtikas produkti, kas palīdzēs stiprināt imunitāti pavasarī
Veselam
18 “neveselīgi” pārtikas produkti, kas patiesībā nāk par labu cilvēka organismam
