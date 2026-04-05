Kādas ir pilnvērtīgas un sabalansētas brokastis, pusdienas, vakariņas? Ārsts sniedz uzskatāmus piemērus!
Ikdienā daudz dzirdam un lasām, ka mūsu uzturam jābūt pilnvērtīgam un sabalansētam. Ko īsti nozīmē ēst veselīgi – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro Skrides Sirds klīnikas uztura speciālists Agnija Smilga.
Stāstot, kāda būtu vēlamā brokastu, pusdienu un vakariņu ēdienkarte, Smilga uzsver, ka, brokastīs izvēloties, piemēram, daudzu iecienītās maizītes, svarīgi, kā tās tiek gatavotas. “Jēgpilnām brokastīm varētu būt divas sēklu maizītes, kurām virsū ir uzlikts 100 gramu biezpiena, kas ir sajaukts ar bezpiedevu jogurtu, pieliekam klāt minerālvielas – dilles, lokus, piparus. Tad, lai mēs nodrošinātu vairāk olbaltumvielu, varam pielikt klāt kādu vārītu vai ceptu olu, un sakombinēt ar būtisko daļu, ko nereti brokastīs cilvēki izlaiž – šķiedrvielām un dārzeņiem. Piemēram, divas saujas ar salātiem, pusi paprikas, kas jau būs dienas C vitamīna deva, pārlejam pāri dažas karotes olīveļlas un būs super! Ļoti labas brokastis!”
Savukārt pusdienās un vakariņās būtiski ievērot šķīvja principu: pusei no šķīvja jābūt dārzeņiem, un tiem nav obligāti jābūt svaigiem, var būt arī krāsnī cepti, ¼ – olbaltumvielām (vistas, tītara fileja, garneles, tuncis, biezpiens) un ¼ – ogļhidrāti (griķi, kvinoja, bulgurs, vārīti kartupeļi vai pilngraudu makaroni). Šāda produktu izvēle nodrošina pilnvērtīgu maltīti.
Uz skatītājas jautājumu, vai ir kas īpašs, ko ēdienkartē jāņem vērā cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts asinsspiediens, uztura speciāliste norāda, ka jāizvairās no pārlieku aizraušanās ar sāls lietošanu, jo sāls sašaurina asinsvadus, tādējādi radot draudus asinsspiedienam. Arī cukurs nav vēlams, jo var radīt problēmas ar glikozes svārstībām un apdraudēt spiedienu. “Savukārt dārzeņi, vistas gaļa, bezpiedevu jogurts, olas, kefīrs, augļi, ogas – šie ir produkti, kas ieteicami cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu.”