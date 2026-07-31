FOTO: Ekrānšāviņš/ “Sadursme”

VIDEO. Uz šosejas pie Vecumniekiem frontāla sadursme starp vieglo un kravas automašīnu 0

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LA.LV
15:40, 31. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Arī šodien uz Latvijas ceļiem noticis smags negadījums.

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Kā ziņots profilā “Sadursme”, uz P89 šosejas Skaistkalne–Rīga, pie Vecumniekiem, notikusi smaga frontālā sadursme starp kravas un vieglo automašīnu.

Pēc aculiecinieku sniegtās informācijas, negadījumā iesaistīta kravas automašīna un vieglais transportlīdzeklis. No notikuma vietas redzams, ka vieglā automašīna pēc sadursmes nonākusi grāvī, savukārt kravas automašīna palikusi uz brauktuves.

Plašāka informācija šobrīd zināma nav.

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