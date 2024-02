Jau stundu pēc Eiropas Savienības (ES) samita sākuma visu 27 dalībvalstu līderi ceturtdien panākuši vienošanos par ilgtermiņa finansiālo palīdzību Ukrainai, pavēstījis Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels.

“Mums ir vienošanās,” sociālās saziņas vietnē “X” paziņoja Mišels, piebilstot, ka visas 27 dalībvalstis piekritušas atvēlēt Ukrainai papildu palīdzību 50 miljardu eiro apmērā no ES budžeta līdzekļiem.

“Tas nodrošina stabilu, ilgtermiņa un prognozējamu finansējumu Ukrainai,” norādījis Mišels.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzinīgi novērtēja ES dalībvalstu vienprātīgo lēmumu. “Ir ļoti svarīgi, ka lēmumu pieņēma visi 27 līderi, kas vēlreiz apliecina spēcīgu ES vienotību,” platformā “X” paziņoja Zelenskis.

🇪🇺🇺🇦 "I am grateful for your decision on the financial instrument for us, for our people, for #Ukraine. Ukraine facility with 50 billion euros for a four years period. This is a clear signal that Ukraine will withstand and that #Europe will withstand", – #Zelensky pic.twitter.com/53Gi36EYVc

