Foto: Unsplash

Vilks vai bērns? Skotijā skolēnam oficiāli atļauts identificēties kā vilkam Ieteikt







Skotijas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu atļaut kādam vidusskolas skolēnam oficiāli identificēties kā vilkam, kas, pēc ekspertu domām, ir pirmais šāda veida gadījums valstī. Šīs ziņas ir izraisījušas plašas diskusijas sabiedrībā, vēsta “Scottish Daily Express”.

Reklāma Reklāma

Šo lēmumu atbalsta speciālisti, piedāvājot skolēnam atbalsta pasākumus, tostarp konsultācijas. Tomēr daži eksperti izsaka kritiku, piemēram, klīniskais neiropsihologs Dr. Tomijs Makkajs norādīja, ka sugas disfārija nav atzīts traucējums un bērnam vajadzētu mudināt atgriezties realitātē.

Situācija ir radījusi plašāku diskusiju, īpaši saistībā ar identitātes jautājumiem jauniešu vidū. Ir ziņots, ka pieaug to skolēnu skaits, kuri identificējas kā dažādi dzīvnieki, piemēram, lapsas, pūķi, putni un pat dinozauri. Šī tendence ir saistīta ar therian kustību, kur cilvēki sevi uzskata par dzīvniekiem. Reizēm viņi organizē tikšanās, kurās valkā dzīvnieku maskas, lai izteiktu savu identitāti.

Vietējā pašvaldība norādīja, ka turpina ievērot Skotijas valdības izstrādāto programmu “GIRFEC” (Get it Right for Every Child), kuras mērķis ir nodrošināt bērniem nepieciešamo atbalstu neatkarīgi no izaicinājumiem, ar kuriem tie saskaras.

Ekspertu viedokļi par šo situāciju dalās. Daļa uzskata, ka jauniešiem jāļauj brīvi paust savu identitāti, kamēr citi aicina saglabāt veselo, īpaši izglītības sistēmā.