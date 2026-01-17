“Mani bērni varēja nodegt…” Māmiņa atklāj emocionālu informāciju par ugunsnelaimi Krustkalnos 0
Jau ziņojām par traģisko ugunsgrēku Ķekavas novada Krustkalnos. Satura veidotāja un uzņēmēja Anna Valdmane savos “Instagram” stāstos atklāj, ka arī viņas bērniem tur bija jābūt.
Valdmane stāsta, ka trešdien viņas bērniem bija plānots pa nakti palikt citā vietā. Apstākļu sakritības dēļ meitas pa nakti uzņēma viņas mamma un tētis — bērnu ome un opis. Dzīvoklis, kur bērniem bija paredzēts būt, atradās degošajā mājā Ķekavas pagastā. Bērnu istaba bija paredzēta tieši virs degošā dzīvokļa, kurā dzīvību diemžēl zaudēja divi citi bērni.
“Es domāju, kas tā par netaisnību, kāpēc nevar ātrāk bērnus paņemt, bet beigās mani bērni bija ar omīti. Ja viņi nebūtu bijuši ar omu, viņi būtu bijuši tur, kur dega. Es šeit, Turcijā esot, zinot, ka mani bērni varēja nodegt…” stāsta satura veidotāja.
Par traģisko ugunsgrēku viņa uzzinājusi vien šorīt. Valdmanei zvanījusi draudzene, jautājot, kur ir viņas bērni, jo draudzene zināja, ka bērniem bija jābūt mājā — mājā, kura vakar no rīta dega bargās liesmās.
“Maniem bērniem teorētiski tur vajadzētu būt. Būt tajā gultā, kur dega,” stāsta māmiņa. Viņa pateicas Dievam, jo sākotnēji tā bija situācija, par ko viņa dusmojās, bet tagad sieviete redz, ka tas, ka bērni tur nebija, iespējams, izglāba viņu dzīvību.
