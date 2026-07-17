Ilustratīvs foto. Trauksmes sirēna.
Ilustratīvs foto. Trauksmes sirēna.
Foto: VUGD

Lietuvā vairākas iestādes saņēmušas draudu vēstules – tajās ziņots par ēkās ievietotām sprāgstvielām 12

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LETA
17:28, 17. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Lietuvas augsto tehnoloģiju grupas “Teltonika” birojos Viļņā un Kauņā, kā arī vēl vienā biroju ēkā un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā Kauņā piektdienas priekšpusdienā saņemti viltus spridzināšanas draudi.

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Policija informēja, ka plkst. 11.40 saņemta informācija par “Teltonika” nosūtītu elektroniskā pasta vēstuli, kurā apgalvots, ka divās kompānijai piederošās ēkās Viļņā un Kauņā ir ievietotas sprāgstvielas, informēja Kauņas rajona galvenajā policijas iecirknī.

No ēkām tika evakuēti darbinieki, bet tiesībsargājošo iestāžu veiktā pārmeklēšanā sprāgstvielas vai citi aizdomīgi objekti netika atrasti.

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Policijas departamenta preses pārstāvis Ramūns Matonis paziņoja, ka spridzināšanas draudi izteikti arī augsto tehnoloģiju kompānijas, kas specializējas lietu interneta risinājumos, birojam Viļņā, taču arī tur sprāgstvielas netika atrastas.

Līdzīgas draudu vēstules saņemtas vēl vienā biroju ēkā un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā Kauņā. Arī tur bīstamība netika konstatēta.

Policija izmeklē notikušā apstākļus.

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