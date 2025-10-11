Foto: Pexels

Vīrietis ar pasaulē garāko vārdu uzvar tiesā cīņā par savu identitāti 0

22:45, 11. oktobris 2025
Jaunzēlandietis Lorenss Vatkinss iekļuvis Ginesa rekordu grāmatā kā cilvēks ar pasaulē garāko vārdu. Viņa vārds sastāv no 2253 vārdiem, un, lai to paturētu, viņam nācās uzvarēt tiesas prāvā pret pašu valsti.

1990. gada martā Lorenss kļuva slavens, nomainot savu esošo vārdu uz vārdu, kurš sastāv no vairāk nekā diviem tūkstošiem vārdu. Tas viņam nodrošināja vietu Ginesa rekordu grāmatā kā cilvēkam ar garāko vārdu visā pasaulē.

“Man vienmēr ir fascinējuši dīvaini un neparasti rekordi. Es izlasīju Ginesa grāmatu no vāka līdz vākam un sapratu – ja gribu tur iekļūt, man pašam jārada savs rekords,” stāsta Lorenss.
Tolaik, kad datori vēl bija retums, pilna vārda reģistrēšana kļuva par veselu epopeju. Viņš samaksāja vairākus simtus dolāru, lai kāds ar rakstāmmašīnu ievadītu visus 2000 vārdus pareizā secībā.

Sākumā tiesa viņa vārda maiņu apstiprināja, taču vēlāk ģenerālsekretārs to noraidīja. Lorenss nepadevās un iesniedza apelāciju Jaunzēlandes Augstākajā tiesā – un uzvarēja. Pēc šī gadījuma valsts mainīja likumu, lai citi cilvēki nevarētu atkārtot viņa veikumu.

Sākotnēji rekords tika reģistrēts ar 2310 vārdiem, bet vēlāk precizēts līdz 2253. Strādājot bibliotēkā, Lorenss vārdus izvēlējās no grāmatām un kolēģu ieteikumiem.

“Mans mīļākais vārds ir AZ2000, jo tas nozīmē, ka man ir vārdi no A līdz Z un to ir vairāk nekā 2000,” viņš smejas.

Tomēr šim rekordam ir arī ēnas puse – valdības sistēmas nespēj ievadīt viņa pilno vārdu nevienā dokumentā, tāpēc Lorenss bieži sastopas ar birokrātiskām problēmām.

Ak, un, ja jūs domājat, kāpēc mēs šeit neesam iekļāvuši viņa pilno vārdu, tas ir tāpēc, ka mēs tagad joprojām to rakstītu…

