Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidro, kas notiktu, ja Krievija izdomātu uzbrukt kādai no NATO valstīm.

Slaidiņš uzskata, ka NATO 5. pants ir jāpārstrādā, lai būtu konkrēts rīcības plāns. Viņš gan norāda, ka tie ir politiski lēmumi, bet NATO rīcībā ir ātrās reaģēšanas spēki, kuriem pēc iespējas ātrāk jāiesaistās, ja parādās konflikts.

Slaidiņš piekrīt, ka process nebūs ātrs: “Kamēr sanāks kopā 32 valstis un kaut ko sāks spriest, Ungārija un Slovākija sāks teikt, ka nē, nē, mēs iekšā nejauksimies.”

Latvijā šobrīd atrodas kanādieši. Slaidiņš atklāj, ka par to ir domāts un reakcija būs, taču sīkāk apspriest to nedrīkst: “Nav tā, ka viņi sēdēs kazarmās un skatīsies pa logu, kas notiek Latvijas pierobežā.”

Viņš norāda, ka arī brīdī, kad Krievijai bija “Zapad” mācības, bruņotie spēki reaģēja, tostarp arī sabiedrotie, kuri atradās Latvijā. “Tieši tāpēc viņi ir šeit, lai reaģētu uzreiz, un tas ir līgums, kāpēc šī NATO kaujas grupa atrodas mūsu valsts teritorijā,” skaidro Slaidiņš.

Slaidiņš neslēpj, ka brīdī, ja kaut kas notiktu, kamēr tiks pieņemti politiskie lēmumi, “mēs būsim tik, cik mēs būsim”.

NBS majors atzīmē, ka NATO 5. pants bijis efektīvs PSRS laikā, bet šajos apstākļos Krievijai ir daudz sabiedroto, kas maina situāciju. Viņš uzsver, ka pants ir politisks un to varētu papildināt ar vairākiem apakšpunktiem, lai reaģēšana būtu konkrētāka un operatīvāka.

