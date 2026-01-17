“Vistīrākā terora taktika!” Krievu “Shahed” droni Ukrainas teritorijā izmētā prettanku mīnas 0

19:59, 17. janvāris 2026
Dronu attīstībai ir grūti izsekot līdzi, taču Krievijas droni, kas izmētā prettanku mīnas, ir ārkārtīgi bīstami, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atzina NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

Viņš skaidro, ka Krievijas “Shahed” droni Ukrainas teritorijā izmētā prettanku mīnas PTM‑3 un PFM‑1. Slaidiņš atgādina, ka jau iepriekš brīdinājis – šīs mīnas nav iespējams atmīnēt, tāpēc tās ir īpaši bīstamas.

Tās var detonēt pie mazākās pieskāršanās vai pat magnētiskā lauka izmaiņām, tāpēc mīnas iespējams iznīcināt tikai uz vietas. Parasti šādas mīnas ir aprīkotas ar pašiznīcināšanās taimeri, kas nozīmē, ka pēc noteikta laika sprādzienbīstamā ierīce detonē pati.

“Tā ir vistīrākā terora taktika,” uzsver Slaidiņš.

Plašāk skaties video!

