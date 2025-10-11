Zanda Kalniņa-Lukaševica: Tas, kas šobrīd notiek, ir bezjēdzīgi un bezatbildīgi 0
Politikā bieži tiek runāts par prioritātēm, taču realitātē tās nereti pazūd skaļu, sabiedrību šķeļošu strīdu ēnā. Šobrīd situācija Latvijā ir tieši tāda – tā vietā, lai politiķi risinātu drošības, ekonomikas un veselības aprūpes jautājumus, valsts tiek ierauta emocionālā un destruktīvā debatē par Stambulas konvencijas atsaukšanu.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs skaidri norādīja, ka valsts nevar atļauties politisko haosu laikā, kad nepieciešami nopietni un atbildīgi lēmumi. Pēc tikšanās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu viņš uzsvēra, ka politiķiem jāatsakās no destruktīvas retorikas un jāpievēršas valstiski svarīgiem jautājumiem.
“Es tomēr aicinātu patlaban atmest aso retoriku, kas ik pa brīdim izskan gan parlamentā, gan valdībā, un koncentrēties uz drošības jautājumiem. Mums tur ir ļoti daudz darāmā,” sacīja Rinkēvičs.
Līdzīgu vēstījumu TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda arī Zanda Kalniņa-Lukaševica, Saeimas priekšsēdētājas biedre (JV), Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja. Viņa kritizē Stambulas konvencijas atsaukšanas iniciatīvu, ko Saeimā virza opozīcija, īpaši Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS).
“Es absolūti piekrītu valsts prezidenta teiktajam. Tas, kas šobrīd notiek, ir nejēdzīgi, bezjēdzīgi un bezatbildīgi,” sacīja Kalniņa-Lukaševica. Viņa norāda, ka šajā laikā valstij ir pavisam citas prioritātes, piemēram, jāstiprina drošība, jārisina ekonomikas problēmas, jādomā par skolotāju trūkumu un izglītības kvalitāti. Taču opozīcija izvēlējusies novērst uzmanību no būtiskā.
“Brīdī, kad valstī ir akūtas vajadzības drošībā, ekonomikā, arī izglītības jomā, kur mums ir lieli darbi darāmi, ko ir izdarījuši opozīcijas pārstāvji kopā ar ZZS? Viņi ir atvēruši debati, kas emocionāli rauj pušu sabiedrību,” viņa norāda.
Politiķe atklāj, ka diskusija par konvenciju ne tikai šķeļ sabiedrību, bet arī bremzē parlamenta darbu: “Tā vietā, lai strādātu pie citiem likumprojektiem, es esmu spiesta enerģiju veltīt šim. Tas ir nepareizi. Mums būtu enerģija jāvelta drošības un ekonomikas jautājumiem.”
Kalniņa-Lukaševica arī uzsver, ka Stambulas konvencija patiesībā vērsta uz vardarbības novēršanu ģimenē un vardarbības upuru aizsardzību, tāpēc tās atsaukšana būtu solis atpakaļ. “Galu galā šobrīd visi politiķi ir spiesti runāt par konvenciju, kas Latvijas sabiedrībai dod labumu – pasargā cilvēkus. Pēkšņi mums no viņas vajag izstāties, jo nepatīk viens vārds,” viņa skaidro.