#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Zināms, ko koalīcija virza tiesībsarga amatam kā pēcteci Jurim Jansonam 0

LETA
18:36, 1. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Koalīciju veidojošās partijas sadarbības sanāksmē vienojušās tiesībsarga amatam virzīt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesori, zvērinātu advokāti Karinu Palkovu, paziņojusi Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Reklāma
Reklāma
Krimināls
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Kārlis Streips: Manās acīs Kārļa Ulmaņa lielākais grēks bija lēmums Latvijas neatkarību atdot ienaidniekam bez neviena šāviņa
Kokteilis
Domā, ko runā! Cilvēki, kas dzimuši šajos datumos, neprot glabāt noslēpumus
Lasīt citas ziņas

Tiesībsarga amatam virzīt Palkovu piedāvājusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). Tās valdes priekšsēdētājs, zemkopības ministrs Armands Krauze paziņojumā medijiem novērtē Palkovas profesionālo kvalifikāciju un pieredzi, norādot, ka tas ļaušot pilnvērtīgi pildīt tiesībsarga pienākumus, nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā un stiprināt labas pārvaldības principu ievērošanu valsts un pašvaldību pārvaldē.

Par Palkovas kandidatūru tiesībsarga amatam ZZS informējusi valdību veidojošās partijas, saņemot partneru atbalstu, norāda ZZS. Kandidāte tiks uzklausīta tuvākajā ZZS frakcijas sēdē trešdien, 3.septembrī.

CITI ŠOBRĪD LASA
Skandāls Austrumu slimnīcā: vadībai apsūdzības par nelikumīgu ballītes rīkošanu par uzņēmēju naudu
“Jāgaida starta šāviens uz katru nākamo pierakstīšanās etapu, bet kā, ja viss pilns?” Sieviete par absurdo rindu sistēmu Latvijā
“Dzīvo vairogu” pavēles: kāpēc Čečenijas vadītājam draud mūža ieslodzījums

Palkova trešdien, 3.septembrī, tiksies arī ar “Jaunās vienotības” Saeimas frakciju, aģentūrai LETA pavēstīja Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV).

Atbalstu Palkovas kandidatūrai tiesībsarga amatam sola arī partija “Progresīvie”. Kā aģentūrai LETA norādīja “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, Palkova sevi apliecinājusi gan akadēmiskajā vidē kā RSU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un tiesību zinātņu doktore, gan kā zvērināta advokāte.

“Esam pārliecināti, ka Palkovas profesionalitāte, enerģija un spēja izprast sabiedrības vajadzības nodrošinās spēcīgu un mūsdienīgu Tiesībsarga institūcijas darbu Latvijas cilvēku labā,” klāstīja Šuvajevs.

Palkova ir zvērināta advokāte, kura specializējas medicīnas tiesībās. Viņa ir arī RSU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un vadošā pētniece. Palkova strādā arī kā veselības ministra ārštata padomniece ārstu un pacientu tiesību jautājumos.

Viņa iepriekš ir bijusi Jūrmalas domes Sabiedriskās padomes vadītāja. Padomes mērķis ir sekmēt nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā.

Kā vēstīts, tiesībsarga amata kandidātus deputāti var izvirzīt līdz 4.septembrim. Jaunas kandidatūras jāizvirza, jo Saeima no amata atbrīvoja tiesībsargu Juri Jansonu, kurš pats bija lēmis atkāpties no amata.

Saskaņā ar likumu tiesībsargu amatā apstiprina Saeima pēc ne mazāk kā desmit deputātu ierosinājuma, un tiesībsarga pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

Patlaban gan Saeimā tiek vērtētas likuma izmaiņas, kas tiesības izvirzīt tiesībsarga kandidātu paredzētu arī Valsts prezidentam. Grozījumi gan vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.

Reklāma
Reklāma

Pēc Jansona atbrīvošanas no amata Tiesībsarga birojs darbu turpina tiesībsarga vietnieces Inetas Piļānes vadībā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Uzvalku vairs nenēsāju” – bijušais tiesībsargs kļuvis par bezdarbnieku un piedzīvojis pārmaiņas privātajā dzīvē
Viedoklis
Uz skolu vēlāk un mājasdarbus varbūt vispār nevajag? Jansons aicina pārskatīt bērnu slodzi skolās
Uzticības trūkums un baumas par alkoholu, Saeima no amata atlaiž ilggadējo tiesībsargu Jansonu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.