Zināms, ko koalīcija virza tiesībsarga amatam kā pēcteci Jurim Jansonam 0
Koalīciju veidojošās partijas sadarbības sanāksmē vienojušās tiesībsarga amatam virzīt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesori, zvērinātu advokāti Karinu Palkovu, paziņojusi Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Tiesībsarga amatam virzīt Palkovu piedāvājusi Zaļo un zemnieku savienība (ZZS). Tās valdes priekšsēdētājs, zemkopības ministrs Armands Krauze paziņojumā medijiem novērtē Palkovas profesionālo kvalifikāciju un pieredzi, norādot, ka tas ļaušot pilnvērtīgi pildīt tiesībsarga pienākumus, nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā un stiprināt labas pārvaldības principu ievērošanu valsts un pašvaldību pārvaldē.
Par Palkovas kandidatūru tiesībsarga amatam ZZS informējusi valdību veidojošās partijas, saņemot partneru atbalstu, norāda ZZS. Kandidāte tiks uzklausīta tuvākajā ZZS frakcijas sēdē trešdien, 3.septembrī.
Palkova trešdien, 3.septembrī, tiksies arī ar “Jaunās vienotības” Saeimas frakciju, aģentūrai LETA pavēstīja Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV).
Atbalstu Palkovas kandidatūrai tiesībsarga amatam sola arī partija “Progresīvie”. Kā aģentūrai LETA norādīja “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs, Palkova sevi apliecinājusi gan akadēmiskajā vidē kā RSU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un tiesību zinātņu doktore, gan kā zvērināta advokāte.
“Esam pārliecināti, ka Palkovas profesionalitāte, enerģija un spēja izprast sabiedrības vajadzības nodrošinās spēcīgu un mūsdienīgu Tiesībsarga institūcijas darbu Latvijas cilvēku labā,” klāstīja Šuvajevs.
Palkova ir zvērināta advokāte, kura specializējas medicīnas tiesībās. Viņa ir arī RSU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un vadošā pētniece. Palkova strādā arī kā veselības ministra ārštata padomniece ārstu un pacientu tiesību jautājumos.
Viņa iepriekš ir bijusi Jūrmalas domes Sabiedriskās padomes vadītāja. Padomes mērķis ir sekmēt nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā.
Kā vēstīts, tiesībsarga amata kandidātus deputāti var izvirzīt līdz 4.septembrim. Jaunas kandidatūras jāizvirza, jo Saeima no amata atbrīvoja tiesībsargu Juri Jansonu, kurš pats bija lēmis atkāpties no amata.
Saskaņā ar likumu tiesībsargu amatā apstiprina Saeima pēc ne mazāk kā desmit deputātu ierosinājuma, un tiesībsarga pilnvaru termiņš ir pieci gadi.
Patlaban gan Saeimā tiek vērtētas likuma izmaiņas, kas tiesības izvirzīt tiesībsarga kandidātu paredzētu arī Valsts prezidentam. Grozījumi gan vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.
Pēc Jansona atbrīvošanas no amata Tiesībsarga birojs darbu turpina tiesībsarga vietnieces Inetas Piļānes vadībā.