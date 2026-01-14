Foto – LETA/REUTER

ASV prezidents Donalds Tramps pieprasījis, lai NATO piespiež Dāniju izvest savu karaspēku no Grenlandes, jo vienīgi ASV spēj nodrošināt salas drošību. Par to ASV prezidents pats paziņojis savā sociālā tīkla Truth Social profilā.

“NATO, pavēliet Dānijai viņus izvest no šejienes! Ar divu suņu pajūgu nepietiek,” raksta Tramps, piebilstot, ka tikai ASV spēj aizsargāt Grenlandi.

Savus apgalvojumus prezidents pamatoja ar konservatīvā izdevuma Just The News publikāciju, kurā tiek norādīts, ka Dānijas vara sistemātiski novērtējot kā nepietiekamus Krievijas un Ķīnas radītos draudus Arktikā.

Izdevums uzsvēra, ka Grenlandes ģeostrategiskā nozīme pieaug, ņemot vērā Maskavas un Pekinas aktivitātes reģionā, tostarp militāro klātbūtni, zinātniskās misijas un infrastruktūras projektus.

Tramps iepriekš jau bija norādījis, ka Grenlande ir ASV stratēģiski svarīga kā nākotnes pretmīnu aizsardzības sistēmas “zelta kupols” elements. Prezidents uzsver, ka kontrole pār salu ļautu būtiski stiprināt Rietumu aizsardzību.

Reaģējot uz Trampa asajiem izteikumiem, šodien paredzēta augsta līmeņa tikšanās starp ASV un Eiropas pārstāvjiem. ASV viceprezidents Dž. D. Venss un valsts sekretārs Marko Rubio tiksies ar Dānijas ārlietu ministru Larsu Loke Rasmusenu Grenlandes ārlietu ministri Vivianu Mocfelti. Sagaidāms, ka Eiropas puse centīsies noskaidrot Trampa administrācijas īstos nodomus un pārliecināt Baltā nama vadību, ka radikāli soļi attiecībā uz Grenlandi nav nepieciešami.

