ZZS iesniegusi priekšlikumu likvidēt Sabiedrības integrācijas fondu: pilsoniskā alianse pauž bažas 0
Latvijas Pilsoniskā alianse (LPA) pauž bažas par Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) Saeimā iesniegto priekšlikumu likvidēt Sabiedrības integrācijas fondu (SIF), aģentūru LETA informēja LPA pārstāve Elizabete Sēle.
LPA norāda, ka šādu priekšlikumu var vērtēt kā mēģinājumu vājināt pilsonisko sabiedrību, līdzdalību un neatkarīgu masu mediju vidi, jo tas iekļaujas plašākā tendencē ierobežot demokrātiskos procesus Latvijā.
LPA atzīmē, ka aizvadīto nedēļu laikā novēroti vairāki notikumi, kas raisījuši diskusijas sabiedrībā – Saeimas lēmums izstāties no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, plāni mainīt sabiedrisko mediju pārvaldības modeli, līdzdalību ierobežojoši lēmumi Saeimas komisijās, kā arī mēģinājumi diskreditēt nevalstiskās organizācijas un noniecināt pilsoniskās sabiedrības nozīmi.
LPA direktore Kristīne Zonberga uzsver, ka šādā veidā tiek vājināti demokrātijas pamati un mazināta sabiedrības balss lēmumu pieņemšanā. Viņa norāda, ka SIF ir galvenais valsts instruments, kas administrē programmas pilsoniskajai sabiedrībai, diasporai, medijiem, Ukrainas iedzīvotāju atbalstam, ģimenēm un jauniešiem.
Zonberga skaidro, ka katru gadu ar SIF atbalstu tiek nodrošinātas vairāk nekā 420 000 pārtikas pakas mazturīgajiem, tiek īstenota daudzbērnu ģimeņu programma, atbalstītas mediju, kopienu un saliedētības iniciatīvas, sniegts praktisks atbalsts Ukrainai.
LPA vērtējumā, SIF likvidācija radītu pretēju efektu birokrātijas mazināšanai, jo palielinātos administratīvais slogs un izmaksas. Zonberga atzīmē, ka patlaban vienā fondā tiek apvienotas vairākas valsts un Eiropas Savienības programmas, nodrošinot centralizētu uzraudzību, caurskatāmību un administratīvo kompetenci. LPA aicina Saeimu noraidīt šo priekšlikumu un saglabāt SIF kā “nozīmīgu demokrātijas balstu Latvijā”.
LPA ir lielākā nevalstisko organizāciju platforma Latvijā, kas strādā pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā un kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu, kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. LPA apvieno vairāk nekā 140 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonu.
Jau ziņots, ka ZZS aicināšot valdību konceptuāli vērtēt SIF reorganizācijas iespējas. ZZS uzskata, ka fonda administrācijas izmaksas aizvadīto gadu laikā ir nesamērīgi pieaugušas un daļu no fonda administrētajām programmām varētu nodot ministriju tiešā pārraudzībā.
ZZS iesniegtajos priekšlikumos Saeimā lasāms, ka Ministru kabinetam līdz 2026. gada 1. aprīlim būtu jāsāk reorganizācija, lai SIF mērķu un uzdevumu izpildi nodotu kompetentajām ministrijām. ZZS piedāvā noslēgt SIF reorganizāciju līdz 2026. gada 1. jūlijam.
Arī “Apvienotais saraksts” (AS) savos priekšlikumos nākamā gada valsts budžetam rosina likvidēt SIF administrāciju, savukārt programmas pārcelt pie ministrijām atbilstoši kompetencei, kuras programmu un projektu vadību nodrošina no piešķirtajiem līdzekļiem. AS piedāvā novirzīt ietaupītos līdzekļus valsts parāda un deficīta mazināšanai.