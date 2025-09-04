26 valstis piekritušas sūtīt vai finansēt karavīrus – miera uzturētājus – Ukrainā 0
Viena no drošības garantijām ir spēcīga Ukrainas armija, uzsvēra Francijas prezidents. Kopumā 35 valstis vienojušās sniegt Ukrainai drošības garantijas. Par to žurnālistiem pēc “labās gribas koalīcijas” tikšanās paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons, ziņo ārvalstu mediji.
“Mūsu pieeja garantijām ir šāda: pirmkārt, nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz Ukrainas armijas formātu. Nav ierobežojumu spēku lielumam vai iespējām. Mēs arī vēlamies nodrošināt Ukrainai iespējas atjaunot savu armiju, lai tā stratēģiski spētu atturēt jebkuru iespējamu agresiju. Tieši tāpēc mēs savācām ieguldījumus no visām valstīm,” sacīja Makrons.
Viņš piebilda, ka otrais elements ir atturēšanas spēki, kas garantēs drošību Ukrainā.
Francijas prezidents sacīja arī to, ka nākotnē būs kontakti starp ASV un Krieviju, un “labās gribas koalīcijas” valstis devušas signālu, ka šiem kontaktiem jābūt efektīviem.
Makrons piebilda: “Mēs skaidri norādām, ka visiem signāliem jātop par realitāti, par ko vienojāmies pirms divām nedēļām. Jānotiek abu prezidentu tikšanās, tad trīspusējai un pēc tam četrpusējai tikšanās. Ja Krievija atteiksies no konkrētām miera sarunām, mēs dosim skaidru atbildi uz šo atteikumu. Mēs vienmēr esam bijuši Ukrainas pusē.”
Atbildot uz žurnālistu jautājumu par to, cik daudz karavīru sabiedrotie varētu nosūtīt uz Ukrainu, Makrons sacīja, ka šobrīd nav gatavs atklāt šādas detaļas:
Pajautājiet Putinam, cik karavīru viņš ir sapulcējis pie Ukrainas robežām. Mēs šādu informāciju Krievijai nedosim. Bet mūsu ģenerālštāba priekšniekiem tā ir.”
Atturēšanas spēki Ukrainā: kas zināms
Dienu iepriekš “BBC” žurnālisti ziņoja, ka Lielbritānija un tās sabiedrotie ir gatavi atbalstīt Ukrainu gan pirms sarunām par kara izbeigšanu, gan arī, lai nodrošinātu nākotnes miera līguma ievērošanu. Tiek norādīts, ka paredzētais līgums ietver Ukrainas armijas apmācību turpināšanu un militārās palīdzības sniegšanu.
Vienlaikus “The New York Times” raksta, ka Ukraina neuzticas sabiedroto drošības garantijām, tāpēc koncentrējas uz daudzu miljardu eiro apbruņošanās programmu, ko finansēs Eiropa. Tiek uzsvērts, ka šādi pasākumi atturēs Maskavu no atkārtota uzbrukuma.