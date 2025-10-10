3 valstis paziņo par gatavību izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus Ukrainas atbalstam 0
Francijas, Lielbritānijas un Vācijas līderi kopīgā paziņojumā piektdien apliecināja gatavību izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai militāri atbalstītu Ukrainu.
Vienošanās panākta līderu telefonsarunas gaitā.
“Mēs esam gatavi koordinēti izmantot bloķētos Krievijas suverēnos aktīvus, lai atbalstītu Ukrainas bruņotos spēkus un tādējādi pārliecinātu Krieviju sēsties pie sarunu galda,” paziņojumā apliecināja Francijas prezidents Emanuels Makrons, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers un Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.
“Mūsu mērķis ir to darīt ciešā sadarbībā ar ASV,” piebilda līderi.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēl pirms tam piektdien paziņoja, ka ar Eiropas Centrālās bankas vadītāju Kristīni Lagardu pārrunājis iesaldēto Krievijas aktīvu “taisnīgu izmantošanu”.
“Mēs apspriedām, kā nodrošināt, lai iesaldētie Krievijas aktīvi tiktu godīgi izmantoti aizsardzībai pret Krievijas karu un palīdzētu atjaunot dzīvi Ukrainā. Ir risinājumi, kā to izdarīt,” pauda Zelenskis, aicinot Eiropu izrādīt lielāku politisko gribu to darīt.
Zelenskis arī norādīja, ka viņš ir apspriedis iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanu Ukrainas aizsardzības vajadzībām un atjaunošanai pēc Krievijas triecieniem.