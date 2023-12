Ukraiņu snaiperis Vjačeslavs Kovaļskis ir labojis pasaules rekordu, trāpot krievu okupantam no 3800 metru attāluma. 58 gadus vecais bijušais uzņēmējs Kovaļskis, tagad Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pretizlūkošanas vienības snaiperis, īsi pirms rītausmas 18. novembrī izdarīja savu nu jau leģendāro šāvienu, tā raksta Wall Street Journal.

Kopā ar savu partneri, kurš aprēķināja attālumu, vēja ātrumu un citus parametrus, viņš iekārtoja pozīciju Dņipro upes krieviem pretējā krastā Hersonas apgabalā.

Pēc lēmuma šaut Vjačeslava partneris sāka mērīt attālumu līdz karavīriem. Viņš aprēķināja šāviena parametrus, gaisa mitrumu un temperatūru, kas ietekmēs lodes ātrumu.

Lodei vajadzēja aptuveni deviņas sekundes, lai sasniegtu mērķi. Kovaļskis un Ukraina apgalvo, ka šāviens uzstādīja jaunu snaipera attāluma rekordu, pārspējot iepriekš atzīto atzīmi par vairāk nekā 260 metriem. Iepriekšējais rekords bija 3540 metri.

Ukrainian sniper Viacheslav Kovalskyi broke the world record by hitting the Russian occupier at a distance of 3800 meters (almost 2½ miles) – Wall Street Journal.

Viacheslav Kovalskyi, a 58-year-old former businessman and now a sniper with the counterintelligence unit of the… pic.twitter.com/Nqb2AJswa2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 6, 2023