500 miljoni eiro ir, bet cik vēl trūkst? “Rail Baltica” būvniecība: kam šobrīd ir nauda, bet kam – nav? 0

18:06, 10. janvāris 2026
SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētājs Māris Dzelme TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāj, kam “Rail Baltica” būvniecībā šobrīd ir nauda, bet kam nav.

Dzelme pauž, ka nauda pietiek dienvidu posma būvniecībai – tie ir vairāk nekā 500 miljoni eiro. Ar to šim posmam vajadzētu pietikt. Tomēr visam naudas nepietiek. Finansējums trūkst vēl diviem plānotiem posmiem.

Pērn “Rail Baltica” 11 mēnešos izlietoti 152,6 miljoni eiro, kopš 2016. gada kopumā investējot 692,8 miljonus eiro. Atbilstoši “RB Rail” informācijai “Rail Baltica” pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā – 5,5 miljardus eiro, tomēr ir iespējams potenciāls ietaupījums līdz 500 miljoniem eiro no tehnisko risinājumu optimizācijas, kā arī ir iespējami citi ietaupījumi.

Vairāk skaties sižetā!

