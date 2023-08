Kas ir micerālais ūdens un kāpēc tas tik nozīmīgs sejas ādas kopšanā Ieteikt







Micelārais ūdens ir kļuvis par iecienītu ikdienas lietošanas līdzekli sejas ādas attīrīšanai. Kā tas iedarbojas, kāpēc ir ieteicamāks par krāna ūdeni un kā to pareizi lietot, skaidro sertificētā “Mēness aptiekas” farmaceite Irina Korčagina.

Kam lieto micelāro ūdeni?

“Micelāro ūdeni izmanto, lai maigi un efektīvi attīrītu seju. To var lietot ikviens – gan jaunas, gan jau nobriedušas vai novecojošas ādas, gan problemātiskas ādas kopšanai.

Sākotnēji līdzeklis tika radīts zīdaiņiem un pieaugušajiem, kuri cieš no atopiskā dermatīta, kuriem ir īpaši sausa āda, psoriāze vai citas ādas problēmas. Zinātnieki radīja produktu, kas aizstātu krāna ūdeni, jo tā kvalitāte nebūt nav ideāli piemērota sejas attīrīšanai.

Tagad micelāro ūdeni ikdienā izmanto liela daļa dažāda vecuma cilvēku, lai ātri un efektīvi attīrītu sejas ādu, lai atbrīvotu no dekoratīvās kosmētikas vai jebkādiem netīrumiem. Šis produkts vienlaikus veic trīs funkcijas: attīra, tonizē un mitrina ādu,” skaidro farmaceite.

Micelārais pret parastu ūdeni

Krāna ūdens, jo sevišķi, ja tas ir ciets un hlorēts, kombinācijā ar ziepēm, nebūs sejas ādai labvēlīgs. Šādi attīrot ādu ik dienu, tiek bojāts tās hidrolipīdu apvalks.

“Micelārais ūdens, lai arī tiek dēvēts par ūdeni, tomēr nav vienkārši ūdens. Tas ir īpašs šķidrums, kas satur micellas – sīkus savienojumus, kas spēj piesaistīt gan ūdeni, gan taukvielas, tāpēc notīra ne tikai ūdenī, bet arī taukvielās šķīstošus netīrumus. Micellas piesaista kosmētikas daļiņas, netīrumus, sebumu – visu, no kā jāattīra āda, un pat visnoturīgāko kosmētiku tās spēj notīrīt vien pāris minūšu laikā. Micellas uz ādas ir aktīvas, taču tās nav agresīvas un nebojā ādas aizsargkārtu. Šo iemeslu dēļ ādas attīrīšanu ar micelāro ūdeni pat nav vērts salīdzināt ar mazgāšanu parastā ūdenī un ar ziepēm. Svarīgi, ka micelārais ūdens ir piemērots arī īpaši jutīgai un alerģiskai ādai. Turklāt tas ne tikai lieliski attīra, bet arī intensīvi kopj epidermu, saglabājot tās veselību.”

Kā pareizi lietot micelāro ūdeni?

Farmaceite norada, ka micelāro ūdeni var lietot pēc vajadzības – vienu vai vairākas reizes dienā. “Lietošana ir vienkārša: ņem kosmētisko vates plāksnīti, samitrina micelārajā ūdenī un ar to noslauka seju. Šo procedūru vajadzētu atkārtot, līdz vates plāksnīte ir tīra.

Lai noņemtu īpaši noturīgu grimu – skropstu tušu, lūpu krāsu, acu kontūru – vates plāksnīti samitrina, patur to uz ādas minūti vai pat mazāk un vieglām kustībām notīra izšķīdināto kosmētiku. Šādi – maigi un nekaitīgi micelārais ūdens spēj attīrīt no ūdensizturīgas kosmētikas pat jutīgo ādu ap acīm.”

Pēc micelārā līdzekļa lietošanas nav obligāti seju skalot ar ūdeni, taču, ja ir sajūta, ka vajag, to noteikti var darīt. Jāņem vērā, ka micelārais ūdens neaizstāj ādas toniku, ko izmanto kā noslēdzošo posmu ādas attīrīšanā.

Kā izvēlēties īsto micelāro ūdeni?

Labāk līdzekļus sejas ādas kopšanai iegādāties aptiekā un pirms tam konsultēties ar farmaceitu. “Aptieku piedāvājumā ir tikai tādi produkti, kas ir dermatoloģiski pārbaudīti un tātad – lietošanai droši. Turklāt speciālists var palīdzēt noskaidrot, kurš micelārais ūdens būs piemērotāks,” skaidro farmaceite un piebilst, ka ir jāizvēlas produkts, kas atbilst konkrēta cilvēka ādas tipam. “Ir līdzekļi sausai, jutīgai, īpaši jutīgai un reaktīvai ādai, problemātiskai ādai ar pinnēm, apsārtušai, dehidrētai ādai, ir micelārais ūdens arī, piemēram, ar pretnovecošanās īpašībām.”

Visbiežāk micelārais ūdens satur:

hialuronskābi, kas mitrina un atjauno ādu, izlīdzina tās toni, aizsargā pret nelabvēlīgiem ārējiem faktoriem;

alveju, kas satur ādai nepieciešamos mikroelementus, antioksidantus, aminoskābes, kas baro ādu un veicina tās reģenerāciju;

termālo ūdeni, kas satur minerālvielas un mikroelementus, mitrina ādu un piesātina to ar skābekli.

Cits no cita atšķiras

Problemātiskai ādai paredzēta micelārā ūdens sastāvā ir cinks un varš, kas palīdz cīnīties ar iekaisumu, dažkārt – arī salicilskābe, ko pievieno labākam ādas pīlingam.

Dehidrētai ādai ieteicams micelārais ūdens ar hialuronskābi, dažādu aug (arī alvejas) ekstraktiem un pantenolu.

Micelārā ūdens formulas sausai un jutīgai ādai parasti ir īpaši maigas un satur vielas, kas nomierina, atjauno un palīdz saglabāt epidermā mitrumu.

Micelārais ūdens taukainai un kombinētai ādai palīdz kontrolēt sebuma veidošanos, šim ūdenim piemīt pretiekaisuma un antibakteriāla iedarbība, tas novērš taukainu spīdumu, savelk poras un uztur normālu pH līmeni.

Lai arī aptiekā speciālisti vienmēr ir gatavi konsultēt un ieteikt piemērotāko līdzekli ādas kopšanai, farmaceite Irina Korčagina uzsver: “Ja ir nopietnas ādas veselības problēmas, par micelārā ūdens izvēli noteikti konsultējieties ar dermatologu!”

Aptieku uzņēmumam „Mēness aptieka” ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP 10 reizi pētījuma laikā „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.