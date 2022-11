Foto: Ieva Lūka/LETA

Ādažu novadam ievēlēta jauna priekšsēdētāja Ieteikt







Otrdien par Ādažu novada domes priekšsēdētāju ar 12 balsīm ievēlēta līdzšinējā mēra Māra Sprindžuka (LRA) vietniece Karīna Miķelsone (LRA), aģentūru LETA informēja Ādažu novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Jātniece.

Par priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos ar 12 balsīm ievēlēts Valērijs Bulāns (LRA). Par domes priekšsēdētāja vietnieci pašvaldības funkciju jautājumos ar 13 balsīm “par” ievēlēta Genovefa Kozlovska (LZS). Ar 12 balsīm “par” tika nolemts arī atstādināt no domes priekšsēdētāja vietnieka amata Imantu Krastiņu (K).

Mēra pārvēlēšana bija nepieciešama, jo līdzšinējais domes priekšsēdētājs Sprindžuks ievēlēts parlamentā. Viņa vietā par domes deputātu tagad apstiprināts Jānis Ruks (LRA).

14.Saeimā ievēlēta arī domes līdzšinējā deputāte Daiga Mieriņa (LZS). Viņas vietā darbu domē kā deputāte sāk Antra Krasta (LZS).

Miķelsone, stājoties priekšsēdētājas amatā, par savām būtiskākajām prioritātēm uzskata novada bērnu un jauniešu izglītības pakalpojumu iespēju tālāku attīstību, bērnudārzu pieejamības paplašināšanu, kā arī vidusskolas izaugsmi Carnikavā un ģimnāzijas programmu izveidi pilsētā.

Tāpat ļoti būtiski ir stiprināt novada iekšējās spējas, uzlabojot veselības pakalpojumu pieejamību un radot novadā mājas sajūtu iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

“Kā būtisku prioritāti saskatu arī mikromobilitātes infrastruktūras, tostarp veloinfrastruktūras, pakalpojumu pieejamību, starpciemu savienojumus, jūras un Ādažu pilsētas sasniedzamību. Viena no būtiskākajām prioritātēm ir energoefektivitātes spēju stiprināšana novadā, meklējot finanšu instrumentu atbalsta iespējas novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, mērķtiecīgi īstenojot taupības projektu pasākumus pašvaldības objektos,” norāda Miķelsone.

LETA jau vēstīja, ka līdz ar mēra nomaiņu pašvaldībā mainīsies arī koalīcija, bet domes vadītāja amatu saglabās Latvijas Reģionu apvienība (LRA).

LRA koalīciju veidos ar Latvijas Zemnieku savienību (LZS), kas līdz šim bija opozīcijā. Savukārt visi līdzšinējie LRA koalīcijas sadarbības partneri palika ārpus koalīcijas. Ādažu domē ievēlētajiem deputātiem, vienojoties par šādu koalīciju, tai būs 11 deputātu balsis no 15.

LZS līdere iepriekšējās pašvaldības vēlēšanās Ādažu novadā bija kādreizējā Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Starp viņu un Sprindžuku bija vērojama asa pretstāve, taču tagad abi divi tikuši ievēlēti 14.Saeimā un pametīs pašvaldību, kas rezultējies ar jaunas koalīcijas izveidi.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju, pašvaldības vēlēšanās Ādažu novadā LRA ieguva sešas vietas, LZS – četras, Jaunā Konservatīvā partija – divas, bet “Saskaņa”, Latvijas Zaļā partija un “Kustības Par” un “Vienotības” apvienotais saraksts – pa vienai vietai domē.

Taču no kustības “Par” un “Vienotības” apvienotā saraksta ievēlētā Sniedze Brakovska izstājās no “Kustības Par” un pašlaik ir iestājusies LRA. Līdz ar to LRA ir septiņas deputātu vietas pašvaldībā.