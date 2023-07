Advokāts Lauris Liepa: “Mūsu sabiedrība kļūst nežēlīgāka, esam ārkārtīgi mocīti pēdējos gados ne tikai ar karu…” Ieteikt







“Mūsu sabiedrība kļūst nežēlīgāka – to var redzēt daudzos aspektos. Advokāti to jūt ļoti labi, jo ļoti daudz konfliktus risina, izmantojot gan tiesas, gan vienkārši pie advokātiem. Cilvēki ir kļuvuši neiecietīgāki, viņi ir dažkārt, kā lai to pasaka, – kļuvuši ciniskāki,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda advokāts Lauris Liepa, apspriežot aktuālos jautājumus par norisēm sabiedrībā, tajā skaitā par dažādiem iedzīvotāju un arī jauniešu konfliktiem publiskās vietās, kas nonāk ne tikai advokātu, bet arī tiesu redzeslokā.

Tam visam ir daudzi aspekti, kāpēc tā ir. “Mēs esam ārkārtīgi mocīti pēdējos gados ne tikai ar karu, kas arī rada šo nežēlības un ļaunuma līmeni: tu redzi, ja tavā acu priekšā – un šis karš notiek tavā acu priekšā ekerānos, var tik nežēlīgi iznīcināt baznīcu, lielveikalu, uzspridzināt vai trāpīt dzīvojamai mājai un tā tālāk, cilvēki var mērķtiecīgi viens otru iznīcināt, tad tā cilvēka dzīvība krītas…Otrs – inflācija, kas samazina mūsu ienākumus, mūsu pirktspēju, – tātad nedrošība par rītdienu! Trešais – viss, kas bija saistīts ar to savstarpējo neiecietību un to ārkārtīgo nedrošību pandēmijas dēļ. Tātad mēs esam ļoti, ļoti sarežģītā brīdī. Tas sit pa smadzenēm pat tādiem visstabilākajiem cilvēkiem,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja advokāts Liepa, komentējot to, kāpēc Latvijas sabiedrība, viņaprāt, kļuvusi nežēlīgāka.

Mūsos vairs nav tās iecietības, kas atmostas un parādās kaut kur uz Dziesmu svētku nedēļu. “Tad mēs esam ļoti mīļi, un tad Rīga ir vienkārši burvīgākā vieta pasaulē,” smaidot uzsvēra Liepa. “Bet kopumā mums ir ārkārtīgi smagi. Tas, protams, visvairāk trāpa pa tiem jauniešiem, grupu, kas ir mazāk sociāli aizsargāta, kas ir arī labilāki – viņiem ir hormoni, emocijas, tas viss nāk ārā, tas gāžās…Veči kaut kā okey, gan jau izdzīvosim,” komentēja Liepa.