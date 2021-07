Kadrs no Toda Heinsa filmas “Kerola”. Publicitātes foto

“Divu sieviešu attiecības, kas pakļautas sabiedrības noteikumiem.” Aktuālā kino izlase Ieteikt







Zane Dzene, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

“Kerola” (režisors Tods Heinss, “Carol”, 2015) – “Tet+”

Stila meistara Toda Heinsa (“Spožā zelta dzīsla” (“Velvet Goldmine”, 1998), “Tālu no debesīm” (“Far from Heaven”, 2002), “Manis tur nav” (“I’m Nor There”, 2007), miniseriāls “Mildreda Pīrsa” (“Mildred Pierce”, 2011) ar Keitu Vinsletu titullomā) romantiskajā drāmā “Kerola” galvenās lomas atveido Keita Blānšeta un Rūnija Mara, un tās darbība sākas 1952. gada nogalē – īsi pirms Ziemassvētkiem.

Divu sieviešu attiecības, kas pakļautas sabiedrības noteikumiem, kaislei un alkām, kas sākotnēji risinātas Patrīcijas Haismitas (“Talantīgais misters Riplijs”) 1952. gadā izdotajā romānā, nu ieguļ laikmeta drāmu žanrējumā, kā arī starp atklāti autobiogrāfiskiem materiāliem un uz lielā ekrāna ir pārceltas, īpaši piedomājot par mākslinieciskajām kvalitātēm, ko arī izcēla Amerikas Kinoakadēmijas biedri.

“Kerolas” pirmizrāde notika Kannu kinofestivālā, kur tā kandidēja uz “Zelta palmas zaru” un kur R. Mara tika atzīta par labāko aktrisi (šo godu viņa dalīja ar drāmas “Mans karalis” galvenās lomas atveidotāju Emanueli Berko), un bija nominēta sešiem “Oskariem”: labākā aktrise (K. Blānšeta), labākā otrā plāna aktrise (R. Mara), labākais adaptētais scenārijs, operators, mākslinieks un mūzika.

“Trambo” (režisors Deivids Finčers, “Trumbo”) – “Tet+”

Holivuda ne visai bieži paver priekškaru savas neglītākās vēstures lapām, taču pēdējā laikā tādu gadījumu bijis pietiekami.

Arī šogad “Oskaru” nominantu vidū bija izcils darbs par kino Mekas aizkulisēm, un to bija radījis Deivids Finčers, ekranizējot sava tēva scenāriju par vienu no leģendārākajiem scenāristiem Hermani Mankeviču.

Dēvēts par Manku (filma “Manks” (“Mank”, 2020) skatāma “Netflix” piedāvājumā), viņš radīja scenāriju filmai “Pilsonis Keins” (“Citizen Kane”, 1941), kas daudzās aptaujās atzīta par visu laiku labāko kinodarbu, kura ekranizēšana savukārt neizkustināmu vietu pasaules kinovēsturē nodrošināja Orsonam Velsam.

Daltons Trambo (1905–1976) ir viens no leģendārākajiem amerikāņu kinoscenāristiem un viens no tiem, kuri krita nežēlastībā, kad senatora Makārtija virsvadībā tika meklēti grēkāži – komunisti, jo atteicās liecināt Antiamerikānisko aktivitāšu komitejas priekšā un iekļuva “melnajā sarakstā”.

Tāpat kā daudzi kolēģi, Trambo, protams, turpināja strādāt, tikai titros neparādījās viņa (īstais) vārds.

Trambo talantu Amerikas Kinoakadēmija pirmoreiz novērtēja 1941. gadā par filmas “Kitija Foila” (1940) scenāriju, taču citas filmas šajos platuma grādos ir daudz slavenākas: “Romas brīvdienas” (1953, “Oskars” par scenāriju, Trambo atraitnei to pasniedza 1993. gadā – jau pēc scenārista nāves), “Drošsirdīgais” (1956, “Oskaru” par scenāriju saņēma 1975. gadā), “Spartaks” (1960) un citas.

Džeja Rouča biogrāfiskās filmas “Trambo” (2015) scenārijs veidots, balstoties uz 1977. gadā izdotu grāmatu (autors Brūss Aleksandrs Kuks), un galvenās lomas tajā atveido Braiens Krenstons, Daiena Leina, Helēna Mirrena leģendārās Holivudas klaču vāceles Hedas Hoperes tēlā, Lūiss C. K., Elle Faninga, Džons Gudmens, Maikls Stūlbergs, Deivids Džeimss Eliots un citi.

Sekojot notikumiem, kas 1947. gadā principā sagrāva D. Trambo karjeru, tā atklāj gan Holivudas divkosību, gan cilvēcību. “Trambo” pirmizrāde notika Toronto kinofestivālā, un tā iekļuva arī starp “Oskaru” nominantiem (B. Krenstons kā labākais aktieris).