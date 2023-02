ANALIZĒ RAJEVS. Gada lielākais zaudējums, svarīgākā kauja, lielākā veiksme un neveiksme Ukrainā Ieteikt







Jau apritējis gads, kopš Ukrainā notiek karš. Tas ir arī pietiekams laika periods, lai veiktu kādus kopsavilkumus un izvirzītu nominācijas.

TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” šovakar būs atskats uz aizvadīto gadu. Tajā Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs, bijusī militārpersona Igors Rajevs sniegs savu redzējumu par bijušo un gaidāmo. Pēc raidījuma vadītāja Jāņa Labuca iniciatīvas I.Rajevs arī piekritis apkopot gada lielāko zaudējumu, svarīgāko kauju, lielāko veiksmi un neveiksmi. Ieskatāmies!

Gada lielākais zaudējums

Pēc I.Rajeva domām tas ir bijis kara sākumā, jo tad skaidri parādījās Krievijas armijas pašpārliecinātība, totālā neinformētība par to, kas notiek Ukrainā un kā jānotiek “speciālajai militārajai operācijai”.

Ja cilvēki nesaprot, kas notiek, un nezina, ko darīt, ja ir sagatavoti nepareizi resursi un tie tiek nepareizi izmantoti, viss notiek ačgārni. Krievijas karaspēkam līdz ar to ātri vien nācās atkāpties no Kijivas un to var uzskatīt par vienu no lielākajiem zaudējumiem.

Gada svarīgākā kauja

Arī šeit I.Rajevs izceļ kara sākumu un kauju Kijivā, jo tas uzreiz bija kā pagrieziena moments. Krievijas plāns ātri nonākt pie uzvaras svinēšanas izvērtās ilgstošā karā un beidzās ar “gaļasmašīnu”, kas notiek Donbasā. Tā ir bijusi svarīgākā ukraiņu uzvara, pat svarīgāka par Harkivas un Hersonas ieņemšanu.

Gada lielākā veiksme

Par veiksmi politiķis uzskata to, ka Ukrainas armija bija spējīga sabalansēt nepieciešamību stāties frontes līnijās ar rezervju sagatavošanu. Ir skaidrs, ka Ukrainas armijai ir vairāk spēku nekā šobrīd cīnās Doneckā, Luhanskā un Zaporižje.

Visas vienības nedrīkst uzreiz laist kaujā, jo tām ir jābūt sagatavotām, apbruņotām, jārēķinās, ka nepieciešami arī atpūtas periodi. Tieši tāpēc šī ir Ukrainas lielākā veiksme – spēja sabalansēt un neizveidot “caurumus” aizsardzības līnijā, kas varētu novest pie dramatiskiem zaudējumiem. Viņi ir izrādījušies lieliski plānotāji.

Gada lielākā neveiksme

Runājot par gada lielāko neveiksmi, jāatceras kara pirmā puse, kad tika runāts par ukraiņu aktivizēšanos Harkivā. Tika zaudēta Popasnaja, kas noveda arī pie Severdoneckas un Lisičanskas zaudēšanas. Un šobrīd – aplenktā Bahmuta.

