Kā pārbūvē Daugavpils apvedceļu un Daugavas tiltu pie Sventes (ceļu būve, ceļu remonts). Ilutratīvs attēls Foto: Latvijas Valsts ceļi

Ir atvaļinājumu laiks, apbruņojies ar pacietību – vairākos būvdarbu posmos ceļā jāpavada līdz pat stundai! Ieteikt







Valsts ceļu tīklā patlaban būvdarbi notiek 78 posmos, turklāt sešos no tiem, lai šķērsotu būvdarbu vietu, ceļā jāpavada no 50 minūtēm līdz stundai, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Tāpēc autovadītāji aicināti plānot papildu laiku ceļā vai, ja iespējams, izvēlēties alternatīvu maršrutu.

Īpaši ilga gaidīšana iespējama Vidzemes šosejas (A2) posmā no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei, tomēr šo posmu iespējams apbraukt pa reģionālajiem autoceļiem P20 un P30. Būvdarbu vietu ilgstoša šķērsošana paredzama arī ceļu posmos no Kārsavas līdz Grebņevai (A13), no Madonas līdz Dzelzavai (P37), no Rīgas apvedceļa (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem (P4), no Valmieras līdz Rencēniem (P17), kā arī no no Stalbes līdz Cēsīm (P14).

Informācijas par visiem būvdarbu posmiem un satiksmes ierobežojumiem tajos pieejama remontdarbu kartē “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā.