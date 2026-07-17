Četri Latvijas valstspiederīgie apsūdzēti spiegošanā Krievijas labā: vāca ziņas par NBS, robežu un Ukrainas atbalstītājiem, paši pat brauca uz Krieviju 0
Prokuratūra nodevusi Rīgas pilsētas tiesai četras krimināllietas pret četrām personām, kuras apsūdzētas par nelikumīgu ziņu vākšanu un nodošanu ārvalsts izlūkdienestam ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašisti” vadītāja Sergeja Vasiļjeva starpniecību.
Vienā no krimināllietām starp prokuroru un apsūdzēto noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu, paredzot brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem, savukārt pārējās trīs krimināllietas nodotas tiesai izskatīšanai vispārējā kārtībā, aģentūru LETA informēja prokuratūra.
Apsūdzētās personas – Latvijas valstspiederīgie – sistemātiski un mērķtiecīgi vāca dažāda veida izlūkziņas un nodeva tās prokremliskajai organizācijai “Baltijas antifašisti”, lai tās tālāk nonāktu Krievijas Federālā drošības dienesta un citu agresorvalsts institūciju rīcībā. Ziņas Krievijas specdienestam tika nodotas pastarpināti ar organizācijas “Baltijas antifašisti” vadītāja Vasiļjeva starpniecību, kurš uzturas Maskavā.
Apsūdzētās personas vāca ziņas par Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kritiskās infrastruktūras objektiem, valsts robežas un pierobežas infrastruktūru, militārās mobilitātes un aizsardzības pasākumiem, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā, kā arī par Latvijas valstspiederīgajiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas sniedz atbalstu Ukrainai, informēja prokuratūrā.
Iegūtās izlūkziņas organizācijai nodotas gan tiešsaistes saziņas platformā “Telegram”, gan privātu tikšanos laikā Krievijā.
Visām četrām apsūdzētajām personām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
Jau ziņots, ka lietas izmeklēja Valsts drošības dienests (VDD), kurš jūnija beigās rosināja kriminālvajāšanu.
VDD četras personas par spiegošanu aizturēja šā gada janvārī, pamatojoties uz izmeklēšanā iegūtu informāciju, ka šie Latvijas iedzīvotāji sistemātiski un mērķtiecīgi vākuši dažāda veida izlūkziņas un nodevuši prokremliskajai noziedzīgajai organizācijai “Baltijas antifašisti”, lai tās tālāk tiktu nodotas Krievijas Federālajam drošības dienestam un citām agresorvalsts institūcijām.
VDD pastāvīgi seko līdzi Krievijā bāzētās noziedzīgās organizācijas “Baltijas antifašisti” aktivitātēm un tās uzturētajā “Telegram” kanālā regulāri ir konstatējis aicinājumus vākt dažāda veida Krievijai noderīgas izlūkziņas Latvijā, tostarp informāciju, kas satur valsts noslēpumu.
Personu apvienība, kas sevi dēvē par “Baltijas antifašistiem”, sāka izvērst un koordinēt pret Latvijas nacionālo drošību vērstas darbības, izmantojot speciāli šim nolūkam izveidotas saziņas grupas ziņojumapmaiņas platformā “Telegram”, iepriekš aģentūru LETA informēja VDD. Kriminālprocesu pret šo grupējumu VDD sāka 2022. gada novembrī.
Šobrīd Latvijā tiek tiesāti divi grupējuma dalībnieki – Tatjana Andrijeca un Aleksandrs Žguns. Šogad aprīlī Kurzemes rajona tiesa Talsos apturēja krimināllietas iztiesāšanu pret Žgunu un Andrijecu, jo Žguns ir izsludināts meklēšanā.
Pārējie – Sergejs Vasiļjevs, Viktorija Matule, Romans Samuļs un Staņislavs Bukains – ir aizmukuši uz Krieviju vai Baltkrieviju.
Par šādas noziedzīgas organizācijas vadīšanu un piedalīšanos šādas organizācijas izdarītajos noziegumos var piemērot mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz 20 gadiem.
Rīgas apgabaltiesa atstājusi negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru par spiegošanu Krievijas labā apsūdzētajam taksistam Sergejam Sidorovam piespriests septiņu gadu cietumsods. Arī viņš ziņoja “Baltijas antifašistiem”. Spriedums šogad ir stājies spēkā, jo Augstākā tiesa (AT) atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību.