Foto. pexels-rdne

“Biju pārliecināta, ka mirstu!” Marija pēc internetā pirktu “brīnumlīdzekļu” lietošanas nonāk slimnīcā 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
13:41, 17. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Kāda Klaipēdas iedzīvotāja pēc internetā iegādātu notievēšanas preparātu lietošanas nonākusi vairākās ārvalstu slimnīcās. Marija, savu pieredzi nolēmusi publiskot, lai brīdinātu citus par neskaidras izcelsmes produktu lietošanu bez ārsta uzraudzības, raksta lrytas.lt.

Kokteilis
7 lietas, ko piektdienās nevajadzētu darīt, ja negribi piesaukt sev nelaimi 1
TV24
Šobrīd vāc parakstus petīcijai Krievijā, lai Putinu apveltītu ar ārkārtas pilnvarām un Baltiju pasludinātu par “Krievijas suverenitātes” zonu
Kokteilis
“Smalks pāris kā no kino!” Kulbergs ar kundzi viesojas Parīzē, un pēc bilžu publicēšanas visi runā tikai par vienu pamanītu faktu 75
Lasīt citas ziņas

Marija stāsta, ka pēc apkārtējo piezīmēm par izskatu nolēmusi izmēģināt sociālajos tīklos slavētas svara zaudēšanas injekcijas, kas tiek piedāvātas kā peptīdi.

Sākumā rezultāti šķituši iepriecinoši – svars krities, ēst negribējies un enerģijas bijis vairāk. Tomēr pēc aptuveni septiņām nedēļām sākās nopietnas veselības problēmas.
CITI ŠOBRĪD LASA
Viņu zina teju visi… Mirusi vēl viena leģendārās filmas “Viens pats mājās 2” zvaigzne
Lietuvā vairākas iestādes saņēmušas draudu vēstules – tajās ziņots par ēkās ievietotām sprāgstvielām
“Iespējams ir jebkas!” Kulbergs sniedzis interviju slavenam ārzemju medijam par Krievijas plānotajām provokācijām

Dodoties atvaļinājumā uz Horvātiju, sievietei kļuva ļoti slikti – sākās stipra vemšana un nepanesamas sāpes vēderā. Neatliekamā palīdzība tika saukta vairākas reizes, un ārsti jau sākumā norādīja, ka šādas reakcijas un blaknes pēc līdzīgu preparātu lietošanas neesot retums.

Ceļā mājup Marijai nācās vērsties arī slimnīcās Austrijā un Vācijā.

Vācijā sāpes kļuva tik stipras, ka sievietei sākās krampji. Viņa atceras, ka gulējusi slimnīcā, redzējusi tikai gaismu un bijusi pārliecināta, ka mirst.

Pēc izmeklējumiem Vācijas ārsti secināja, ka tā sauktie notievēšanas preparāti izraisījuši iekšējo orgānu darbības traucējumus – palēninājusies kuņģa iztukšošanās. Sievietei bija nepieciešami spēcīgi pretsāpju līdzekļi un ārstēšanās mediķu uzraudzībā.

Marija uzsver, ka šī ir viņas personīgā pieredze un katrs organisms var reaģēt citādi, taču aicina cilvēkus ļoti rūpīgi izvērtēt, ko viņi sev injicē, no kā šādus preparātus pērk un vai veselība to spēs izturēt.

Viņa norāda, ka peptīdu produktus Lietuvā iespējams iegādāties ļoti viegli – pietiekot ar bankas karti. Tos sociālajos tīklos aktīvi reklamējot influenceri un sporta treneri, bet cilvēki, neskatoties uz riskiem, joprojām interesējas, kur šādus līdzekļus nopirkt.

Lietuvas Valsts zāļu kontroles dienests jau iepriekš brīdinājis, ka daudzi internetā un sociālajos tīklos pārdotie produkti, kas tiek pasniegti kā peptīdi, nav reģistrēti kā zāles. Tas nozīmē, ka to kvalitāte, drošums, efektivitāte un sastāvs nav pienācīgi pārbaudīts.

Dienests uzsver, ka daļa šādu vielu vēl tiek pētītas, tāpēc nav zināmas ne drošas devas, ne kontrindikācijas, ne iespējamās blaknes un ilgtermiņa sekas. Nav arī pierādījumu, ka internetā ar konkrētu nosaukumu pārdotais preparāts patiešām satur to vielu, kas norādīta uz etiķetes.

Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO. “Vieta, kur kāds nobeidzies, augšāmcēlies, nobijies un atkal nomiris!” Kāda dzīvokļa sludinājums Ziepniekkalnā atgādina ainu no šausmu filmas
“Piecreiz lētāk!” Vērienīga atlaide “Maximā” vieniem liek domāt par krāpšanu, kamēr citi skrien izpirkt preci
“Nezināju, kas tajos slēpjas!” Sieviete iztīra priekšmetu, kas atrodas katrā mājā un ir pārsteigta par redzēto
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.