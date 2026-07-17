“Biju pārliecināta, ka mirstu!” Marija pēc internetā pirktu “brīnumlīdzekļu” lietošanas nonāk slimnīcā 0
Kāda Klaipēdas iedzīvotāja pēc internetā iegādātu notievēšanas preparātu lietošanas nonākusi vairākās ārvalstu slimnīcās. Marija, savu pieredzi nolēmusi publiskot, lai brīdinātu citus par neskaidras izcelsmes produktu lietošanu bez ārsta uzraudzības, raksta lrytas.lt.
Marija stāsta, ka pēc apkārtējo piezīmēm par izskatu nolēmusi izmēģināt sociālajos tīklos slavētas svara zaudēšanas injekcijas, kas tiek piedāvātas kā peptīdi.
Dodoties atvaļinājumā uz Horvātiju, sievietei kļuva ļoti slikti – sākās stipra vemšana un nepanesamas sāpes vēderā. Neatliekamā palīdzība tika saukta vairākas reizes, un ārsti jau sākumā norādīja, ka šādas reakcijas un blaknes pēc līdzīgu preparātu lietošanas neesot retums.
Ceļā mājup Marijai nācās vērsties arī slimnīcās Austrijā un Vācijā.
Pēc izmeklējumiem Vācijas ārsti secināja, ka tā sauktie notievēšanas preparāti izraisījuši iekšējo orgānu darbības traucējumus – palēninājusies kuņģa iztukšošanās. Sievietei bija nepieciešami spēcīgi pretsāpju līdzekļi un ārstēšanās mediķu uzraudzībā.
Marija uzsver, ka šī ir viņas personīgā pieredze un katrs organisms var reaģēt citādi, taču aicina cilvēkus ļoti rūpīgi izvērtēt, ko viņi sev injicē, no kā šādus preparātus pērk un vai veselība to spēs izturēt.
Lietuvas Valsts zāļu kontroles dienests jau iepriekš brīdinājis, ka daudzi internetā un sociālajos tīklos pārdotie produkti, kas tiek pasniegti kā peptīdi, nav reģistrēti kā zāles. Tas nozīmē, ka to kvalitāte, drošums, efektivitāte un sastāvs nav pienācīgi pārbaudīts.
Dienests uzsver, ka daļa šādu vielu vēl tiek pētītas, tāpēc nav zināmas ne drošas devas, ne kontrindikācijas, ne iespējamās blaknes un ilgtermiņa sekas. Nav arī pierādījumu, ka internetā ar konkrētu nosaukumu pārdotais preparāts patiešām satur to vielu, kas norādīta uz etiķetes.