“Krievija virzās ļoti lēni, Ukraina sit dziļumā!” NATO ģenerālsekretārs Rute vērtē situāciju frontē 0
NATO ģenerālsekretārs Marks Rute paziņojis, ka Ukrainas aizsardzības ministra maiņa nemainīs valsts militāro stratēģiju karā pret Krieviju. Viņš uzsvēris, ka Ukrainas bruņotie spēki šobrīd darbojas ievērojami efektīvāk nekā gada sākumā, bet jaunais aizsardzības resora vadītājs turpinās jau izvēlēto kursu, vēsta dpa.
Rute norādīja, ka Krievijas karaspēks turpina uzbrukumus, taču tā virzība frontē ir ļoti lēna. Vienlaikus Ukraina vairākos frontes posmos spējusi pāriet pretuzbrukumos.
NATO ģenerālsekretārs Krievijas armijas ikmēneša zaudējumus novērtēja 25 līdz 35 tūkstošu karavīru apmērā. Viņš vērsās arī pie potenciālajiem Krievijas jauniesaucamajiem, brīdinot, ka tie var kļūt par daļu no šīs statistikas jau tuvākajā laikā.
Rute arī uzsvēra, ka Ukraina sekmīgi veic triecienus dziļi Krievijas teritorijā, tostarp pa enerģētikas infrastruktūras objektiem un rūpniecisko bāzi.
Komentējot izmaiņas Ukrainas Aizsardzības ministrijā, NATO ģenerālsekretārs norādīja, ka viņam bijušas labas darba attiecības ar līdzšinējo ministru Mihailo Fedorovu. Rute novēlēja viņam panākumus un pauda pārliecību, ka viņa pēctecis turpinās līdzšinējo kursu.