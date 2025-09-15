“Tas traumatologs smirdēja kā bomzis,” Astra aizved dēlu uz slimnīcu, bet tur sagaida piedzēries dakteris 0
2,63 promiles – šādu ciparu ieraudzīja policijas darbinieki, kad Vilkavišķu slimnīcas ārsts darba laikā iepūta alkometrā. Vēl dīvaināk, ka medicīnas iestādes vadītājs Linas Blažaitis apgalvo, ka par notikušo oficiāli nav ticis informēts, tāpēc darbā pieķertais dzērumā ārsts turpina strādāt, raksta lrytas.lt.
Ar ziņu portālu Lrytas sazinājās Vilkavišķu rajona iedzīvotāja Astra (redakcijai viņas īstais vārds un uzvārds ir zināms), kura pastāstīja par Vilkavišķu slimnīcas apmeklējumu sestdienas vakarā (30. augustā). Sieviete pastāstīja, ka no ortopēda un traumatologa Igna Pluka, kurš apskatīja viņas dēlu, bija jūtama spēcīga alkohola smaka, un zēns nesaņēma pienācīgu palīdzību. Tāpēc Astra izsauca policiju.
Reaģējot uz anonīmu ziņojumu, amatpersonas 30. augustā devās uz Vilkavišķu slimnīcu un pārbaudīja darbinieka reibuma līmeni. “Alkohola satura mērītājs noteica 2,63 promiles reibuma. Par notikušo tika informēts darba vietas pārstāvis, maiņas vadītājs. Informācija tika nodota arī Valsts darba inspekcijai,” Lrytas informēja Marijampoles apgabala Galvenā policijas komisariāta pārstāve Ieva Petrulevičiene.
Šķiet, ka policijas vizīte slimnīcā vietējiem iedzīvotājiem nepalika nepamanīta. Vilkavišķu iedzīvotāji ir sašutuši, ka mediķis, kas pieķerts reibumā policijas iecirknī, turpina strādāt tā, it kā nekas nebūtu noticis.
“Pacienti sūdzas un lūdz reģistratūrā: “Lūdzu, nerakstiet mani pie šī speciālista, viņš mani nogalinās, viņš atkal ir piedzēries!” izmisuma pārņemta sacīja Astra. Kāpēc ārsts turpina strādāt?
“Es zinu par notikušo, bet man nav nekādas oficiālas informācijas,” šorīt preses konferencē sacīja Vilkavišķu slimnīcas direktors L. Blažaitis, atbildot uz jautājumu, vai viņš ir informēts par iereibušo ārstu.
Kad viņam lūdza paskaidrojumus, viņš teica, ka ir dzirdējis baumas par notikušo, taču tās varētu būt nepamatotas. Tāpēc ārsts turpina strādāt. Kad žurnālists norādīja, ka policisti konstatēja ārsta reibumu, Blažaitis apgalvoja, ka neesot saņēmis nekādu ziņojumu no policijas. Un maiņas vadītājs, iekšķīgo slimību ārsts, tobrīd slimnīcā nestrādāja.
“Šī ir standarta situācija visās Lietuvas slimnīcās,” skaidroja Blažaitis. Visbeidzot, viņš apliecināja, ka par notikušo notiek iekšēja izmeklēšana. Pēc viņa teiktā, ir izveidota slimnīcas audita komanda, kas “visticamāk, ieradīsies arī policijas iecirknī”. Blažaitis norādīja, ka iekšējā izmeklēšana varētu ilgt ne ilgāk kā 20 darba dienas.
“Cilvēks raksta paskaidrojumus, paskaidrojumus par to, kas noticis, kāpēc noticis, kas noticis. Izmeklēšana beigsies un tiks pieņemts lēmums par to, kā rīkoties tālāk,” Blažaitis nevēlējās iedziļināties detaļās. “Brutāli negatīvi. Tikai no cilvēciskā viedokļa ir skaidrs, ka tas ir briesmīgi. Cita vērtējuma nevar būt,” viņš komentēja situāciju.