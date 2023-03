Artis Pabriks: “Mēs īsti nezinām, kā šo Krievijas nozombēto sabiedrību vest atpakaļ uz ceļa” Ieteikt







“Problēma pašlaik ir, ka mēs īsti nezinām, kā šo Krievijas nozombēto sabiedrību patiesībā vest atpakaļ uz ceļa. Mēs, protams, paši neesam krievi un mums ir grūti varbūt kādu morālo latiņu likt citiem, jo no ārpuses citiem tā kritika būs grūtāka. Man jācitē tāds krievu politologs Konstantīns Egerts, kurš patiesībā vienā no saviem pēdējiem rakstiem arī pateica to, ka Krievijas sabiedrība ir kļuvusi neiedomājami ciniska un zaudējusi jebkādu morālo virzienu, vektoru un bāku. Un tā būs arī lielākā problēma pēc šī kara visai Krievijas sabiedrībai – viņai būs ļoti grūtas paģiras pēc tā visa,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda domnīcas „Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors, aizsardzības ministrs (2019-2022; 2010-2014) Artis Pabriks.

“Īstenībā, ja Krievija zaudēs un kad viņa zaudēs – tieši šis zaudējums vislabāk nāktu par labu Krievijas sabiedrībai pašai, kad viņa beidzot varēs paskatīties uz sevi drusciņ no malas, cerams. Bet, protams, mums nevajag lolot arī lielas ilūzijas, jo, ja mēs atceramies kādu līdzīgu piemēru, kas bija nacistiskās Vācijas sagrāve, kur atnāca šī te Rietumu demokrātiskā alianse un pārveidoja mācību grāmatas, izveidoja jaunu izglītības sistēmu…Pacificēja, ja es drīkstu nedaudz smieties! Vācu nācija ir tāda, ka nav pat spējīga uz ieroci vairs normāli paskatīties…Tad Krievijā tas, iespējams, nebūs – neviens jau neies Krievijā iekšā un ar šādām reformām nenodarbosies. Vai viņi paši spēs sevi sagremot un pārveidot par kaut ko, kas atkal atbilst morāles, cilvēcības normām, nu, tas ir ļoti liels jautājums,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Pabriks.