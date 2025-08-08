Eksperti brīdina: šie ikdienas paradumi var samazināt jūsu dzīves ilgumu 0
Ilgmūžības noslēpums bieži vien slēpjas ikdienišķās izvēlēs, bet dažas no tām var mums kaitēt vairāk, nekā domājam. Lai arī veselīgs dzīvesveids tiek uzskatīts par stūrakmeni ilgmūžībai, eksperti brīdina – pat visnenozīmīgākie ieradumi var ar laiku sabojāt veselību un ievērojami saīsināt mūžu, informē ārzemju medijs.
Divi ASV eksperti – Dr. Michelle Jorgensen un Dr. Will Haas – dalījās ar saviem novērojumiem portālā Daily Mail, atklājot, kā šķietami nekaitīgi paradumi var atņemt vairākus gadus no mūsu dzīves.
Nepareiza elpošana
Viens no biežākajiem kaitīgajiem ieradumiem ir elpošana caur muti miega laikā. Dr. Jorgensen norāda, ka šādi tiek kavēta skābekļa plūsma un samazinās slāpekļa oksīda veidošanās – vielas, kas aizsargā smadzenes. Tāpat ignorēta krākšana vai miega apnoja var nozīmēt smadzeņu skābekļa badu un pat atņemt 10 – 20 dzīves gadus.
Mutes dobums – infekciju vārti
Eksperte uzsver, ka mēles netīrīšana var veicināt pelējuma, rauga un baktēriju uzkrāšanos, kas veicina gan deguna blakusdobumu infekcijas, gan zarnu trakta problēmas. Tāpat brīdina, ka sakņu kanāla procedūra ne vienmēr atrisina problēmu, jo infekcija var palikt slēpta un ilgstoši ietekmēt sirdi un asinsriti.
Zaļie un veselīgie kokteiļi uzturā
Cukurotas “veselīgās” sulas bez šķiedrvielām izraisa insulīna pieaugumu, kas paātrina novecošanās procesus. Savukārt bieža antacīdu lietošana var traucēt uzturvielu uzsūkšanos un ietekmēt kaulu un smadzeņu veselību.
Stress ikdienā
Aizturēta elpa stresa brīžos var radīt skābekļa trūkumu smadzenēs un sirdī, izraisot kortizola pieaugumu un iekaisumu. Zobu griešana naktī var liecināt ne tikai par stresu, bet arī par apgrūtinātu elpošanu miegā.
Eksperti iesaka neignorēt smaganu asiņošanu
Dr. Jorgensen uzsver – asiņojošas smaganas nav tikai zobārsta problēma. Tās ir atvērtas durvis baktērijām, kas var ietekmēt sirdi, smadzenes un pat veicināt demences attīstību.
Eksperti atklāj vēl citus kaitīgus paradumus. Dr. Will Haas norāda uz vēl pieciem ieradumiem, kuri ikdienā var kaitēt veselībai:
- Ilgstoša sēdēšana pēc ēšanas – traucē cukura līmeņa regulēšanu asinīs.
- Neregulāra mutes dobuma kopšana, var izraisīt hronisku iekaisumu, kas saistīts ar sirds un smadzeņu slimībām.
- Televizora skatīšanās līdz pat aizmigšanai, zilā gaisma negatīvi ietekmē melatonīna veidošanos, kā arī miega kvalitāti.
- Toksisku dezodorantu izmantošana – daži dezodoranti satur parabēnus un alumīniju, kas var traucēt hormonu līdzsvaru.
- Āra apavu nenovilkšana atnākot mājās – toksiskas vielas, piemēram, pesticīdi un smagie metāli, var tikt ievazāti telpās un pēc tam uzkrāties organismā.
Eksperti uzsver – mūsu dzīves kvalitāti un ilgumu lielā mērā nosaka ikdienas ieradumi. Pat šķietami sīkas izvēles var ar laiku būtiski ietekmēt veselību. Nedrīkst ignorēt ķermeņa sūtītos signālus, piemēram, pastāvīgu nogurumu, apjukumu domās vai gremošanas traucējumus. Tie nereti ir brīdinājuma zīmes, nevis vienkārši “ikdienišķas parādības”.