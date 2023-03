ASV darījusi visu, lai Melnajā jūrā notriektais drons “MQ-9 Reaper” nenonāktu svešās rokās

Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju ar ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķu viedokli pl. 9:12.

ASV spērušas soļus lai drons “MQ-9 Reaper”, kas otrdien iegāzās Melnajā jūrā, nenonāktu svešās rokās, paziņoja Baltā nama Nacionālās drošības padomes koordinators Džons Kērbijs.

“Mēs, saprotams, negribam, lai bez mums līdz tam nokļūtu vēl kāds cits,” sacīja Kērbijs.

Vēl pirms tam Pentagona pārstāvis ģenerālis Patriks Raiders paziņoja, ka avarējušais drons nav nonācis Krievijas armijas rokās.

Iepriekš Krievijas kara atbalstītāju kanālos platformā “Telegram” tika publicēts audioieraksts, kurā dzirdams, kā cilvēki krievu valodā runā par dažu avarējušā drona atlūzu izcelšanu no jūras dzelmes.

Cita starpā tiek apgalvots, ka izdevies izcelt “iekšdedzes dzinēja apvalku”.

Šī informācija oficiāli nav apstiprināta.

ASV amatpersonas solījušas publiskot incidenta kadrus, tomēr pagaidām nav skaidrs, vai runa ir par fotogrāfijām vai videoierakstu.

Kā skaidro ASV, debesīs virs Melnās jūras neitrālās daļas notikusi drona “MQ-9 Reaper” sadursme ar Krievijas reaktīvo iznīcinātāju Su-27 un pēc tam drons iegāzies ūdenī.

Krievijas Aizsardzības ministrija savukārt noliedz sadursmes faktu un apgalvo, ka drons lidojis ar izslēgtiem transponderiem Krimas virzienā.



ISW: ASV drona notriekšana nenovedīs pie tieša ASV un Krievijas konflikta

ASV drona “MQ-9 Reaper” notriekšana debesīs virsa Melnās jūras neitrālajiem ūdeņiem pie tieša ASV un Krievijas konflikta nenovedīs, uzskata ASV Kara studiju institūta (ISW) analītiķi.

“Incidents nenovedīs pie eskalācijas līdz tiešam konfliktam starp Krieviju un ASV,” norāda domnīcas eksperti.

“Krievijas bruņotie spēki daudzu desmitgažu laikā un daudzos militāro operāciju rajonos izmantojuši iebiedēšanas tehniku pret amerikāņu un sabiedroto lidmašīnām un kuģiem, kas nav izraisījis konfliktu,” atgādina ISW.

Domnīca norāda, ka Krievijas un ASV prezidenti var patstāvīgi izlemt par to, kā tieši reaģēt uz šādiem incidentiem, un ka nekādas automātiskas darbības eskalācijas virzienā nenotiks.

“Ņemot vērā, ka [ASV] prezidents Džo Baidens vairākkārt ir runājis par vēlēšanos izvairīties no tieša amerikāņu karavīru konflikta ar Krieviju, bet Kremlis skaidri un vairākkārt ir demonstrējis nevēlēšanos sākt karu ar NATO, nav pamata uzskatīt, ka šādi incidenti var novest pie bīstamas eskalācijas,” rezumē ISW.

#American media simulated the collision between a drone and a fighter jet over the #BlackSea . pic.twitter.com/ohxdKjqIJo

❗️ The Russian Defense Ministry claimed that the U.S. drone fell near Crimea on its own. Russian fighters allegedly did not use onboard weapons and did not contact with the drone.

The ministry claims that the drone was heading toward the Russian border with its transponders… https://t.co/UdNGZ11p6U pic.twitter.com/vzPaDufGeU

— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2023