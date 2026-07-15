ASV Pārtikas un zāļu pārvalde pieņem pozitīvu lēmumu nikotīna spilventiņiem 0
ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) ir paziņojusi, ka ļaus Philip Morris izplatīt Zyn nikotīna spilventiņus ar norādi, ka tie ir mazāk kaitīgi nekā cigaretes, vēsta starptautiskā ziņu aģentūra.
Pēc zinātnisko pētījumu plašākas izpētes FDA kopumā devusi atļauju 20 Zyn nikotīna produktus izplatīt ar modificēta riska norādi, ka “Zyn lietošana cigarešu vietā samazina mutes vēža, sirds slimību, plaušu vēža, insulta, emfizēmas un hroniska bronhīta risku.”
ASV modificēta riska tirdzniecības atļauju (MRTP) pēc zinātniskas izpētes piešķir tikai konkrētiem produktiem, nevis produktu kategorijām. Lai to saņemtu, ražotājam zinātniski jāpierāda, ka produkta tirdzniecība ar attiecīgo apgalvojumu samazinās kaitējumu individuālajiem lietotājiem un dos ieguvumu sabiedrības veselībai kopumā.
FDA Tabakas izstrādājumu centra direktora pienākumu izpildītājs Brets Koplovs pauž, ka šādas atļaujas piešķiršana modificēta riska produktiem ir paredzēta, lai “nodrošinātu, ka pieaugušajiem lietotājiem ir skaidra, zinātniski pamatota informācija par tabakas izstrādājumu relatīvo kaitējumu, lai viņi varētu izdarīt apzinātu izvēli. Lēmums ļauj šos produktus tirgot ar modificēta riska apgalvojumu, kas informē smēķētājus par zemākiem riskiem, kas saistīti ar šiem produktiem.”
Modificēta riska tirdzniecības atļauja nav produkta drošības vai nekaitīguma apstiprinājums. Tā nozīmē tikai to, ka FDA atļauj izmantot konkrētu, zinātniski pamatotu apgalvojumu par samazinātu risku vai samazinātu kaitīgo vielu iedarbību, salīdzinot ar cigarešu smēķēšanu, un tikai attiecībā uz konkrētajiem produktiem.
Vienlaikus FDA arī uzsver, ka neviens tabakas produkts nav drošs, un vislabvēlīgākais veselībai ir pilnībā atteikties no tabakas un nikotīna lietošanas. “Pieaugušajiem, kuri jau smēķē cigaretes, pilnīga visu veidu tabakas izstrādājumu lietošanas atmešana sniegtu vislielāko labumu veselībai. Tomēr pilnīga cigarešu aizstāšana ar FDA apstiprinātiem nikotīna spilventiņiem var samazināt kaitīgo ķīmisko vielu iedarbību, ar kurām smēķētāji saskaras, lietojot cigaretes,” pauž FDA.
Reuters norāda, ka nikotīna spilventiņi ir visstraujāk augošais nikotīna produkts ASV, ko izmanto miljoniem lietotāju. Tostarp Philip Morris 2025. gadā ASV pārdeva 794 miljonus Zyn iepakojumu, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz 2023. gada apjomus.
Līdz šim FDA ir autorizējusi 26 nikotīna spilventiņu produktus. Ir veikta stingri zinātniska to pārbaude un FDA ir atzinusi tos par atbilstošiem likumā noteiktajiem sabiedrības veselības standartiem.
Zyn nikotīna spilventiņi ASV ir pieejami kopš 2025. gada janvāra. Tos ražo Swedish Match USA, Inc, kas ir Philip Morris grupas uzņēmums.