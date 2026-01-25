Foto: AFP/SCANPIX/LETA

ASV vairāk nekā 700 000 mājsaimniecību un uzņēmumu palikuši bez elektrības 0

16:53, 25. janvāris 2026
ASV spēcīgas ziemas vētras dēļ svētdien bez elektrības palikušas vairāk nekā 700 000 mājsaimniecību un uzņēmumu, liecina dati tīmekļvietnē poweroutage.us, kas apkopo datus par elektroapgādes pārtraukumiem.

Visvairāk atslēgumu ir Misisipi, Luiziānas un Teksasas štatos.

Paredzams, ka vētra ietekmēs vairāk nekā 180 miljonus cilvēku jeb vairāk nekā pusi ASV iedzīvotāju.

Vētras dēļ izsludināts ārkārtējais stāvoklis vismaz 20 štatos un galvaspilsētā Vašingtonā.

Gaidāms, ka svētdien vētra skars Ņujorku.

Nelabvēlīgo apstākļu dēļ nedēļas nogalē ASV atcelti vairāk nekā 14 000 avioreisu, no tiem vairāk nekā 10 000 svētdien.

