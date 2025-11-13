Ļoti gardas ruletes recepte ar citrona svaigumu un ķimeņu asumiņu 0
Ļoti garda rulete ar citrona svaigumu un ķimeņu asumiņu.
Biskvītam:
200 g kviešu miltu
200 g cukura
1,5 tējkarotes cepamā pulvera
6 lielas olas
1 tējkarote ķimeņu
sīki sarīvēta 1 citrona miziņa
60 g kausēta sviesta
Pildījumam:
250 g svaigā siera Mascarpone
svaigi spiesta 1 citrona sula
pūdercukurs pārkaisīšanai
Citronu krēmam:
2 olas + 1 olas dzeltenums
200 g pūdercukura
120 g sviesta
sīki sarīvēta 2 citronu miziņa + sula
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 200 oC. Kūku veidnē (38 x 25 cm) ieklāj cepampapīru un nedaudz ietauko. Lielā bļodā olas ar cukuru saputo gaišās, biezās putās, līdz apjoms trīskāršojies. Iemaisa miltus, ķimenes un citrona miziņu, pakāpeniski iejauc sviestu. Mīklu iepilda veidnē un izlīdzina.
Cep 12–15 minūtes, līdz mīkla kļūst stingra un zeltaini dzeltena. 5 minūtes atdzesē veidnē.Tīru virtuves dvieli izklāj uz dēlīša un pārkaisa ar cukuru. Biskvītu uzmanīgi izceļ uz dvielīša. Noņem cepampapīru. Izmantojot dvielīti, biskvītu satin ruletē un ar savienojuma vietu uz leju noliek atdzesēt.
Gatavo pildījumu: vispirms citronu krēmu. Cukuru, sviestu, citrona miziņu un sulu liek karstā ūdens peldē un, ik pa laikam apmaisot, karsē, līdz sviests un cukurs izkusis.
Olas un olas dzeltenumu sakuļ gaišās putās un caur smalku sietiņu ielej citronu–sviesta maisījumā.
Ik pa brīdim maisot, turpina karsēt, līdz krēms sabiezē un vairs netek nost no karotes. Noceļ no uguns un atdzesē vismaz stundu.Tad citrona sulu samaisa ar pusi citronu krēma un maskarponi. Noliek malā.
Kad biskvīts pilnīgi atdzisis, to atritina un pārziež ar maskarpones krēmu. Virsu pārziež ar atlikušo citronu krēmu. Ruleti atkal saritina un pārkaisa ar pūdercukuru.