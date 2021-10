Foto: Lauris Nagliņš/LETA

"Tev tur pusmiljons bija rokā." Publisko informāciju par Latvijas bagātākajiem un apdāvinātākajiem muitniekiem







Kāda Latvijas muitniece bankā uzkrājusi divus miljonus eiro, daudzas muitas amatpersonas saņēmušas vairāk nekā simt tūkstošu vērtus dāvinājumus no tuviniekiem, bet citiem muitniekiem ir ļoti ienesīgi papildu darbi.

To izpētījuši un secinājuši Latvijas Radio raidījuma “Atvērtie faili” žurnālisti.

Latvijas Radio žurnālisti analizējuši apmēram divus tūkstošus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieku amatpersonu deklarācijas, kā arī publiskoja likumsargu ierakstītās sarunas, kas iegūtas Terehovas muitas lietā, kurā tika aizturēti 29 muitnieki.

Atgādinām, ka aprīļa sākumā VID ziņoja par plašu aizturēšanu Terehovas muitas kontroles punktā aizdomās par korupciju.

Latvijas Radio raidījums “Atvērtie faili”, kura pētījums publicēts pagājšnedēļ, informē, ka par to, kas novedis pie plašās muitnieku aizturēšanas Terehovā, patlaban oficiāli nekādu sīkāku informāciju neatklājot ne VID, ne prokuratūra, kas uzrauga izmeklēšanu.

Latvijas Radio saņēmis rakstisku atbildi no Ģenerālprokuratūras: “Konkrētā krimināllieta kriminālvajāšanai uz prokuratūru vēl nav nākusi. Tā kā lieta ir izmeklēšanā, tad arī apsūdzības nav.”

Latvijas Radio rīcībā esot neoficiāla informācija, ka tiesībsargi Terehovas muitas kontroles punktu novērojuši ilgāku laiku. Uzmanības lokā nonākušas divas muitnieku maiņas, kas strādā Terehovā.

Muitnieki no klientiem, kas ir kravu pārvadātāji, varētu būt ņēmuši naudu. Pēc tam viņi to ir glabājuši tukšā ģērbtuves skapītī, ko neviens neizmanto. Vēlāk muitnieki naudu savā starpā ir sadalījuši. To visu fiksēja tiesībsargi.

Raidījuma “Atvērtie faili” veidotājiem esot zināmi vārdi lielākajai daļai aizturēto muitnieku. Vairāk nekā pusgadu pēc plašās aizturēšanas viena daļa muitnieku joprojām turpina darbu.

Bet VID rakstiski atbildējis, ka no 29 muitniekiem, kurus aizturēja sākumā, darbu turpina seši vecākie muitas uzraugi. Viņu rīcībā neesot konstatētas nekādas noziedzīgu nodarījumu pazīmes.

Divas amatpersonas ir atstādinātas līdz brīdim, kad disciplinārlietā pieņems lēmumus. Kriminālprocesos ir palikušas 22 aizdomās turamās personas, amata pienākumus nepildot neviena no tām.

Starp aizturētajiem muitniekiem ir gan tādi, kas valsts maizē strādā samērā nesen, gan arī tādi, kas pienākumus pilda jau vismaz 20 gadus.

Turklāt trīs no viņiem bija nonākuši paša VID un citu valsts iestāžu redzeslokā saistībā ar aizdomām par kontrabandas piesegšanu jau divtūkstošo gadu sākumā.

Pārticīga dzīve

Latvijas Radio žurnālisti secinājuši arī, ka Terehovas kriminālprocesos aizturēto muitnieku deklarācijas vedina domāt par pārticīgu dzīvi.

Piemēram, viens vecākais muitas uzraugs algā ik mēnesi “uz rokas” saņēmis nepilnu tūkstoti eiro, un ar šādiem ienākumiem spējis ne vien sevi uzturēt, bet arī deviņu gadu laikā bankā sakrāt 67 tūkstošus eiro.

Citam vecākajam muitas uzraugam pašam vai kopīpašumā pieder desmit nekustamie īpašumi, prāvas naudas summas viņš glabājis skaidrā naudā.

Latvijas Radio raidījuma “Atvērtie faili” žurnālisti analizējuši ne tikai muitnieku deklarācijas, bet arī pētījuši, kādu informāciju savās ikgadējās amatpersonu deklarācijās atklāj citi VID darbinieki.

Raidījuma veidotāji apkopojuši pēdējo desmit gadu datus par apmēram diviem tūkstošiem VID darbinieku – muitniekiem, nodokļu inspektoriem un citām VID amatpersonām.

Izrādās, daudziem muitā strādājošajiem ir ļoti turīgi tuvinieki, kas neskopojas ar dāvanām. Viena vecākā muitas eksperte ar 18 gadu stāžu valsts maizē pērn deklarējusi, ka dāvanā no tēva saņēmusi 165 tūkstošus eiro.

Cits vecākais muitas eksperts 2016. gadā saņēmis 149 tūkstošu eiro dāvinājumu no mātes.

Vienu muitnieci katru gadu apdāvinājusi māte un vecmāmiņa, kopumā abas tuvinieces muitniecei pēdējo astoņu gadu laikā uzdāvinājušas 61 tūkstoti eiro.

Bankā – divi miljoni eiro?

Pētot valsts amatpersonu deklarācijas, Latvijas Radio uzgājis arī kādu muitnieci – miljonāri. Vecākā muitas uzraudze Līga Razumovska savā 2017. gada deklarācijā esot norādījusi, ka bankā uzkrājusi vairāk nekā divus miljonus eiro.LL

Latvijas Radio lūdzis viņas komentāru par to, vai nav pieļāvusi kādu kļūdu deklarācijā un, ja ir, kādēļ to nav izlabojusi.

Uz to Razumovska rakstiski atbildējusi: “Mūsu iestādē jebkāda veida sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem notiek tikai ar sabiedrisko attiecību daļas starpniecību.”

Valsts ieņēmumu dienests nav komentējis katru gadījumu, bet norādījis, ka ir pirmā valsts pārvaldes iestāde, kur ieviesta visaptveroša riskos balstīta darbinieku pārbaudes sistēma. Un visi negodprātīgie darbinieki tiekot atklāti.

“Tiek pārbaudītas visas amatpersonu deklarācijas, salīdzinātas ar datiem dažādās datu bāzēs, un, ja ir konstatētas neatbilstības, tiek prasīts skaidrojums. Daudzos gadījumos ir cilvēciskas kļūdas, bet nopietnākajos – nelikumības,” atbildējis VID.

“Tev tur pusmiljons bija rokā”

Iepriekšminētajā kriminālprocesā tiesībsargi ierakstījuši daudzas sarunas, un to saturs esot zināms arī Latvijas Radio. Lūk, viens no fragmentiem, ko publiskojusi Latvijas Radio un lsm.lv.

“V1: Klausies, ko es tev zvanu. Tur stāv tagad pie jums “Disa M 8086″. Jā? Viņš bija noformēts uz Grebņevu.

JL: Pagaidi drusku. Es tūlīt pierakstīšu numuriņu. Tā. Kāds bija? [..]

V1: Nu, vot. Viņš ir noformēts uz Grebņevu, jā, bet viņš aizbrauca caur Terehovu.

JL: Jā.

V1: Jā? Bet tur paņem uzreiz no viņa naudu. Man pēc tam skraidīt pie šitiem te visiem, pa kapeikām lasīt.

JL: Jā. Nē, pagaidi, pagaidi.

V1: Nu?

JL: Viņš uz Krieviju brauks, jā?

V1: Jā, jā, jā.

JL: Viņš tagad tur stāv, viņu nelaiž?

V1: Jā.

JL: Es te. Ā, labi, tūlīt piezvanīšu.

V1: Jā? Nu, tad es pateikšu tūlīt šoferim arī jau, pazvanīšu, pateikšu, lai tad viņš tur arī atdod naudiņu. Jā? Cik tur vajag.

JL: Jā, labi.”

Šī muitnieku saruna, iespējams, liecina par naudas savstarpēju sadali:

“V1: Aļo.

AG: Vesels!

VI: Nu.

AG: Nu, tu biji jau vai ne?

VI: Nē. Vot, tikko taisos.

AG: A Vitaļ, tu paņem 200 par mani un viss. Es tev atdošu rīt.

VI: A man, bļ**, nav, man, es tāpat eirikus ņēmu.

AG: B***, vakar, taču tu, tev pusmiljons tur bija rokā.

VI: (Smejas).”