Balti lina galdauti, smalka apkalpošana – vai aizgājušais laikmets? Īrijā slēdz “Michelin” zvaigznes restorānu, jo tas kļuvis pārāk dārgs Ieteikt







Pēc 26 darbības gadiem Belfāstā, Ziemeļīrijā tiek slēgts ar “Michelin” zvaigzni apbalvots restorāns “Deanes EIPIC“, jo tā uzturēšanas izmaksas kļuvušas pārāk augstas, tā vēstīja ārvalstu medijs “CNN“.

Ziemeļīrijas šefpavāra Maikla Dīna 1990. gados izveidotās impērijas vadošais izsmalcinātas ēdināšanas restorāns “Deanes EIPIC” ieguva savu pirmo “Michelin” zvaigzni gada laikā pēc tā atvēršanas – 1997. gadā.

Tomēr šomēnes uzņēmums paziņoja, ka “Deanes EIPIC” tiks slēgts 2023. gada beigās, jo palielinājusies klientu jūtība pret arvien pieaugošajām cenām, kā arī savu artavu devis gan Covid-19, gan “Brexit” un arī dzīves dārdzības krīzes ietekme. Taču labā ziņa it tā, ka ir ieplānots arī jauns restarts, un šoreiz ar fokusu uz to, lai piedāvātā cena būtu atbilstoša servisa kvalitātei.

Apvienotās Karalistes televīzijas šova “Lielā britu ēdienkarte” finālists, “Deanes EIPIC” galvenais šefpavārs Alekss Grīns (Alex Greene) stāsta “CNN Travel”, ka uzskata, ka šis solis ir vērtējams kā kārtējais pierādījums notiekošajām pārmaiņām viesmīlības nozarē.

“”EIPIC” kopumā nebija restorāns, kas mirst,” viņš sacīja, bet cilvēki pa šī restorāna durvīm ienākot jau ar konkrētu priekšstatu par to, ko viņi no šīs vietas sagaida. “Un šo konkrēto cerību izpildes izmaksas kopš Covid-19 lokdauna laika ir dubultojušās, patiesībā tās ir izgājušas no kontroles. Taču savu cenu klientiem mēs dubultot nevaram,” teica Grīns.

“EIPIC” degustācijas ēdienkartes cena ir 100 mārciņas (apmēram 123 ASV dolāri), tātad tas diezin vai atrodas cenu skalas pašā dārgākajā galā, taču, tā kā Belfāstā ir maza pilsēta, tajā nav atrodami tik daudz turīgu pusdienotāju kā, piemēram, tādās lielpilsētās kā Londona vai Parīze.

“Deanes EIPIC” ievēro klasisko izsmalcinātās ēdināšanas (fine-dining) modeli, kuru ievērojot ir nopelnītas daudzas jo daudzas “Michelin” zvaigznes visā Eiropā un ārpus tās. Tomēr šefpavārs Grīns saka: “Šķiet, ka izsmalcināta pusdienošana, balti lina galdauti, smalka apkalpošana un citas lietas, šķiet, pamazām kļūst par aizgājušo laikmetu.”

Mūsdienīgie “Michelin” kategorijas restorāni ir “vairāk atkailināti”, viņš piebilst. Lai gan joprojām pastāv kaislība, centība un ēdiena kvalitāte, tomēr “jums vairs nav baltā lina galdauta, jums nav tāda paša līmeņa apkalpošanas”, jo tā ir “ekonomiskāk apkalpot savus klientus”. Lai gan joprojām pastāv arī tradicionālais izsmalcinātas ēdināšanas tirgus, tas konstanti sarūk, raksta “CNN”.

Un spriedze, ko izjūt ēdināšanas nozare Apvienotajā Karalistē, ir saistīta arī ar atbilstoša darbaspēka trūkumu. “Stāsts ir par īstā personāla atrašanu – ar vajadzīgo centību, zināšanām un tā joprojām,” saka Grīns. “Tādus darbiniekus ir ļoti grūti atrast, un ļoti dārgi piesaistīt,” viņš uzskata.

Tādēļ Grīns un “Deanes EIPIC” ģenerālmenedžere Brona Makkormika (Bronagh McCormick ) izlēmuši no pilsētas pārcelties uz laukiem, lai 2024. gadā tur uzsāktu jaunu ēdināšanas biznesu Mornas (Mourne) lauku apvidū uz dienvidiem no Belfāstas. Lai gan Ziemeļīrijas laukos kādreiz bija grūti atrast kvalitatīvu pārtiku un dzērienus, šeit – tāpat kā citos Apvienotās Karalistes lauku apvidos, pēc Covid -19 sekojis straujš uzplaukums.

“Ņemiet par piemēru Belfāstu,” saka šefpavārs Grīns. “Šogad ir bijis būtisks cenu lēciens, ir palielinājušās īpašuma apdrošināšanas izmaksas, cenas ir pieaugušas it visam pilsētā.” Mornes reģions, kas slavens ar saviem kalniem un jūru, nesen tika nosaukts par UNESCO globālo ģeoparku, un nākamgad Ņūkāslas piejūras kūrortā notiks “Irish Open” golfa turnīrs.

Grīns sacīja: “Cilvēki ir gatavi izbraukt no pilsētas, lai nobaudītu labu ēdienu un labu izmitināšanas servisu. Un izmaksas, lai to nodrošinātu laukos, ir ievērojami zemākas nekā pilsētā.”

“Deanes EIPIC” ir jaunākais no augsta līmeņa restorānu slēgšanas gadījumiem. Janvārī viens no pasaulē slavenākajiem restorāniem Kopenhāgenas “Noma” paziņoja par tā slēgšanu, un īpašnieks Renē Redzepi (René Redzepi) laikrakstam “New York Times” paziņoja, ka izsmalcinātās ēdināšanas biznesa modelis nav “ilgtspējīgs”.

Savukārt augustā angļu un franču slavenais šefpavārs Mišels Rū jaunākais (Michel Roux Jr.) paziņoja, ka nākamā gada janvārī slēgs savu ar divām “Michelin” zvaigznēm apbalvoto Londonas restorānu “Le Gavroche”, lai tādējādi “atvēlētu labākam darba un privātās dzīves līdzvaram”.