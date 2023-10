“Bankām no prieka vajadzētu šobrīd klusēt un gaidīt.” Māris Kučinskis par hipotekāro kredītprocentu jautājumu Ieteikt







Jaunā ideja, likumprojekts, kas paredzēs 50% atlaidi hipotekāro kredītprocentu likmēm – iejaukšanās banku biznesā? TV24 raidījumā “Ziņu TOP” komentāru sniedz Māris Kučinskis, 14. Saeimas deputāts (AS), bijušais iekšlietu ministrs (2022-2023), bijušais premjers (2016-2019).

“Es esmu piedalījies, bijis tuvumā divu banku glābšanas operācijās. Tajā brīdī bankas gan tā nerunāja. Mēs gribam kredītu, mēs zinām kredītprocentu sastāvu – ir bankas peļņas daļiņa, kas parasti nav liela, 0,5-1%, un tad ir Euribor, par kuru lielākā daļa cilvēku domāja, ka tas noguļas kaut kur Eiropas bankā. Nē, izrādās, ka tas ieiet banku peļņā un tās pēkšņi attopas ar milzīgi lielu peļņu,” stāsta Kučinskis.

“Šobrīd tas, ko Finanšu ministrija virza budžetā, ir avansa maksājums. Kas ir avanss? Tu samaksā. nākošā gadā norēķinies un valsts tev atdod. Arī šajā gadījumā, ja mēs vienojamies, un tur bija 100% balsojums, ka par 50% tas, ko uzliek cilvēkiem maksāt, kur lielākā daļa ir Euribor, to noņems, bet pēc tam no valsts dabūs avansā to pašu atpakaļ. Es pat neredzu, par ko bankas uztraucas, ja paliek avansa maksājums, tad pēc tam to negūto peļņu, ko mēs atlaižam cilvēkiem, lai viņi neizputētu un neaizbrauktu projām, iesniegs avansa aprēķinā. Man šķiet, ka bankām no prieka vajadzētu šobrīd klusēt un gaidīt,” uzskata viņš.