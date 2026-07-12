“Bārdā var būt vairāk baktēriju nekā suņa spalvā.” Eksperti nosauc iemeslus, kāpēc vīriešiem obligāti jārūpējas par sejas apmatojumu 0
Bārda daudziem vīriešiem kļuvusi ne tikai par stila elementu, bet arī par daļu no identitātes. Tomēr eksperti brīdina, ka nekopta bārda var radīt ne tikai nepatīkamu aromātu vai ādas problēmas, bet arī kļūt par īstu baktēriju perēkli.
Par šo tēmu pēdējos gados arvien biežāk raksta arī ārzemju mediji, atsaucoties uz pētījumiem un dermatologu novērojumiem.
Viens no visvairāk apspriestajiem bija Šveicē veikts pētījums, kurā pētnieki analizēja baktēriju daudzumu vīriešu bārdās un salīdzināja to ar suņu spalvu. Rezultāti pārsteidza daudzus, jo vairākos gadījumos bārdās tika atrasts pat lielāks mikroorganismu daudzums nekā dzīvnieku spalvā.
Speciālisti gan uzsver, ka tas nenozīmē, ka pati bārda ir bīstama. Galvenā problēma ir higiēna.
Kāpēc bārda kļūst par baktēriju perēkli?
Dermatologi skaidro, ka dienas laikā bārdā uzkrājas ēdiena paliekas, sviedri, putekļi un ādas tauki. Turklāt cilvēki ļoti bieži pieskaras sejai un bārdai ar rokām, paši to pat nepamanot.
Tieši tāpēc nekopts sejas apmatojums var kļūt par labvēlīgu vidi baktērijām.
Eksperti skaidro, ka īpaši liela uzmanība bārdas kopšanai jāpievērš vīriešiem ar jutīgu ādu vai noslieci uz ādas iekaisumiem.
Biežākās problēmas, ar kurām saskaras bārdaini vīrieši
Ādas ārsti norāda, ka nekopta bārda var veicināt:
- ādas iekaisumus;
- niezi un apsārtumu;
- akni un ieaugušus matiņus;
- sēnīšu infekcijas;
- nepatīkamu aromātu.
Dažiem vīriešiem problēmas rodas arī tāpēc, ka bārdas mati pastāvīgi kairina ādu vai uzkrāj mitrumu.
Eksperti atgādina, ka bārda ir regulāri jāmazgā, nevis tikai jānoskalo ar ūdeni dušā.
Svarīga ir ne tikai mazgāšana
Speciālisti iesaka bārdu regulāri mazgāt ar speciāliem līdzekļiem, ķemmēt un rūpīgi izžāvēt. Pretējā gadījumā mitrums un netīrumi var radīt vēl labvēlīgāku vidi mikroorganismiem.
Tāpat eksperti iesaka regulāri apgriezt bārdu un pievērst uzmanību arī spilvendrānu un dvieļu tīrībai.
Interesanti, ka pandēmijas laikā daudz tika diskutēts arī par to, ka bārda var samazināt respiratoru un sejas masku efektivitāti, jo tās sliktāk pieguļ sejai.
Tomēr dermatologi toreiz secināja, ka problēma nav pati bārda. Kopta un regulāri tīrīta bārda pati par sevi veselībai nekaitē. Problēmas sākas brīdī, kad sejas apmatojumam netiek pievērsta pietiekama uzmanība.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.