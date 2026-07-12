Kāpēc PVN nesamazina visai pārtikai Latvijā? Šmits atklāj galveno šķērsli 0
Samazinātais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) visiem Latvijas pārtikas produktiem jau gadiem ir nozares pārstāvju dienaskārtībā, tomēr līdz šim šāds risinājums nav ieviests. Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normunds Šmits (ZZS) TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja, ka jautājums ir sarežģīts, jo pastāv bažas par iespējamo ietekmi uz valsts budžetu.
Atbildot uz skatītāja jautājumu, kāpēc samazināto PVN nevarētu attiecināt uz visiem Latvijas produktiem, ņemot vērā, ka lielāks patēriņš un uzņēmumu apgrozījuma pieaugums varētu daļēji kompensēt zaudētos nodokļu ieņēmumus, Šmits norādīja, ka šī diskusija notiek jau ilgstoši.
Viņš skaidroja, ka pārtikas nozares pārstāvji gadiem ir salīdzinājuši Latvijas situāciju ar citām Eiropas valstīm, kur atsevišķiem pārtikas produktiem tiek piemērotas zemākas PVN likmes vai pat nulles likme.
Vienlaikus Latvijā līdz šim esot bijušas bažas, ka PVN samazināšana varētu radīt negatīvu ietekmi uz valsts budžetu. Tāpēc, pēc Šmita teiktā, lēmumu pieņemšana par PVN izmaiņām prasījusi ilgstošu argumentāciju un pierādījumu apkopošanu.
Pēc viņa sacītā, jautājums par PVN likmēm arī turpmāk būs aktuāls, jo Latvijas lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem un pārstrādātājiem jāspēj konkurēt vienotā Eiropas tirgū.
Šmits uzsvēra, ka pašreizējā situācijā vietējiem ražotājiem rodas neizdevīgāks stāvoklis, jo importētā produkcija dažkārt nonāk privileģētākā pozīcijā.