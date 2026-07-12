“Nudien interesantas notis smaržām.” Interneta veikala apraksts pamatīgi sasmīdina sociālo tīklu lietotājus 0
Kādas interneta veikala preces apraksts negaidīti izraisījis plašu jautrību sociālajos tīklos. Sociālo tīklu lietotāji pamanījuši visai savdabīgu smaržu aprakstu, kas ātri vien sasmīdinājis. Ar ekrānuzņēmumu platformā “Threads” dalījusies kāda sieviete, pie publikācijas īsi piebilstot: “Nudien interesantas notis smaržām.”
Ekrānuzņēmumā redzams, ka līdzās ierastajām aromāta notīm – ambrai, bambusam, jasmīnam, muskusam, ābolam, rozei, ciedram un citronam – smaržu aprakstā minētas arī visai neparastas notis – “zvans” un “apmelošana”. Tieši tās kļuva par galveno apspriedes tematu komentāru sadaļā.
Interneta lietotāji situāciju uztvēra ar humoru un sāka izdomāt, kā varētu smaržot šāds aromāts.
“Zvans ir absolūti brīnišķīga smaržu nots. Vai tas ir glābējzvans? Kapu zvans? Zvans no nezināma numura? Zvans draugam? Tāda intriga! Un visam pa virsu vēl apmelošana!” raksta kāda komentētāja.
Cits lietotājs joko: “Es gribu smaržot kā zvans.”
Savukārt vēl kāds piebilst: “Smird pēc bijušā.”
Ar to joki nebeidzās. Citi komentētāji rakstīja: “Es gan negribētu baigi smaržot pēc zvaniem,” “Īpašs aromāts meliem,” “Viss patīkams – apmelošana,” un “Perfekti.”
Vēlāk arī pati ieraksta autore komentāros paskaidroja, kā, viņasprāt, radušies šie neparastie nosaukumi.
“Zvans -> ķellukas -> zvaniņi (tie, kas ziedi). Apmelošana -> no laim uz neveiksmīgi iztulkotu slander -> laims. Attiecīgi Google Translate no (laikam) igauņu uz angļu un tad uz latviešu valodu,” viņa raksta.
Pēc autores skaidrojuma noprotams, ka sākotnēji aprakstā bija domātas pavisam citas smaržu notis, taču tulkojuma rezultātā tās ieguvušas pavisam citu nozīmi. Lai gan kļūda, visticamāk, radusies nejauši, tā kļuvusi par iemeslu jautrai diskusijai.