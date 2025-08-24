VIDEO. Viņš to izdarīja, ejot garām… Luka Dončičs iepriecina savu gados jauno fanu 0
Sestdien, 16. augustā, “Xiomi arēnā” valdīja īsta prieka gaisotne, kad Latvijas vīriešu basketbola izlase ar rezultātu 100:88 pārspēja Slovēniju, gatavojoties Eiropas čempionātam.
Tomēr vismīļākais mirklis bija starp skatītājiem – kāds mazs puisītis piedzīvoja neaizmirstamu brīdi.
Ejot garām tribīnēm, slovēņu superzvaigzne Luka Dončičs viņam pasniedza nelielu dāvaniņu. Video redzams, kā bērna sejā iemirdzas neviltots prieks un satraukums.
Šādas emocijas silda sirdi jebkuram līdzjutējam.