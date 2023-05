Meitenes ar pierē ietetovētiem krustiem. Foto – Juris Lorencs

Bērnu laulību skaits pasaulē samazinās. Vai to izdosies apturēt jau šajā gadsimtā?







Bērnu laulību skaits pasaulē samazinās, taču pārāk gausi, lai šo praksi izskaustu jau šajā gadsimtā, paziņojusi ANO Bērnu aizsardzības aģentūra “Unicef”.

Jaunajā ziņojumā “Unicef” atzinīgi novērtēja samazinājumu, taču apgalvoja, ka samazinājums nav ne tuvu ilgtspējīgas attīstības mērķim – līdz 2030.gadam atbrīvot pasauli no šīs prakses.

“Labā ziņa ir tā, ka bērnu laulības visā pasaulē ir samazinājušās,” sacīja ziņojuma galvenā autore Klaudija Kapa (Claudia Cappa). “Pēdējo 10 gadu laikā bērnu laulību īpatsvars ir samazinājies no 23 līdz 19% (no visām laulībām), tomēr vairāk nekā 12 miljoni meiteņu, kas jaunākas par 18 gadiem, joprojām apprecas katru gadu. Tātad, ja lietas nemainīsies, mums būs nepieciešami vēl aptuveni 300 gadi, lai pilnībā to izskaustu.”

“Bērnu laulībām dažādās vietās ir atšķirīgi iemesli, taču bieži vien iezīmes ir kopīgas – dzimumu nevienlīdzība, stereotipi, vāji likumi un bailes no grūtniecības ārpus laulības,” viņa norādījusi.

“Veselības problēmas, konflikti un dabas katastrofas…Dažas ģimenes šajās sarežģītajās situācijās maldīgi uzskata laulību par veidu, kā aizsargāt savas meitenes finansiāli, sociāli un fiziski. “

Piemēram, Indija jau gūst panākumus bērnu laulību samazināšanā, taču Subsahāras Āfrikā katra trešā meitene apprecas pirms 18 gadu vecuma. Bērnu laulību līmenis ir visaugstākais Rietumāfrikā un Centrālāfrikā.

Bērnu laulības un intīmas attiecības agrīnā vecumā izraisa neskaitāmas veselības problēmas un palielina nāves risku dzemdību laikā, kā arī rada nopietnas komplikācijas grūtniecības laikā.

“Taču mēs zinām, ka arī Āfrikā ir iespējams progress, labs piemērs ir Ruanda un Etiopija. Bērnu laulības izbeigšana ir iespējama ar ekonomisku iejaukšanos,” sacīja Kapa.