Bijušās veselības ministres Ilzes Viņķeles dzīvē patīkami jaunumi – viņa tikusi pie jauna amata 0
Par nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” valdes priekšsēdētāju izraudzīta bijusī veselības ministre, ilggadēja politiķe Ilze Viņķele.
Kā aģentūru LETA pēc šodien notikušās centra dalībnieku ārkārtas sapulces informēja Veselības ministrija (VM), Viņķele izraudzīta konkursā un amata pienākumus sāks pildīt no 23. janvāra.
Valdes priekšsēdētājas galvenā atbildība ir valsts mēroga rehabilitācijas sistēmas koordinēšana, pārmaiņu vadība un starpnozaru sadarbības stiprināšana ar veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sniedzējiem, veidojot uz pacientu centrētu un ilgtspējīgu rehabilitācijas aprūpi, uzskaita VM.
Savā stratēģiskajā redzējumā par “Vaivaru” attīstību Viņķele kā galvenos nākotnes izaicinājumus, prioritātes un rīcības virzienus izcēlusi pārvaldības procesu uzlabošanu, metodiskā centra funkciju paplašināšanu, integrētu rehabilitācijas pakalpojumu modeļu izveidi sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru un slimnīcām, ambulatorās rehabilitācijas pieejamības paplašināšanu, kā arī treniņu mājas koncepta attīstību pacientu pašaprūpes prasmju attīstīšanai. Būtisku uzmanību Viņķele solījusi veltīt kvalitātes pilnveidei, pārejot no procesa uz rezultātu rādītājiem, un akadēmiskās sadarbības un pētniecības stiprināšanai.
Konkursā uz “Vaivaru” valdes priekšsēdētājas amatu ar kompetenci pārmaiņu vadībā un attīstībā kopumā tika saņemti desmit pretendentu pieteikumi, informē VM. Amata kandidātu atlasei un novērtēšanai tika izveidota nominācijas komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no VM, Valsts kancelejas, kā arī neatkarīgie eksperti no Latvijas Jauno ārstu asociācijas un Latvijas Ārstu biedrības.
VM izceļ, ka Viņķelei ir plaša profesionālā pieredze veselības nozarē valsts un privātajā sektorā, kā arī akadēmiskajā vidē.
Pēdējos gados viņa strādājusi Zāļu valsts aģentūrā par Zāļu drošuma nodaļas vadītāju. Viņķele ir docētāja Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta koledžā, kā arī Ukrainas mediķu atbalstam iesaistīta Ukrainas Veselības ministrijas valsts kapitālsabiedrības “Ukrainas medicīniskie iepirkumi” (MZU, Medzakupivli Ukrainy) darbā.
Privātajā sektorā viņa ieņēmusi vadošus amatus vairākos uzņēmumos, kuros bijusi atbildīga par organizāciju procesu un pārvaldības pilnveidi, cilvēkresursu vadību, digitālo risinājumu ieviešanu, kā arī iekšējās kontroles stiprināšanu. Viņai ir pieredze arī apjomīgu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanā, izvēli pamato VM.
Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari” ir vadošā ārstniecības iestāde Latvijā medicīniskās rehabilitācijas un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas jomā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Kā vēstīts, VM pērn septembrī atkārtoti izsludināja konkursu uz “Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari”” valdes priekšsēdētāja amatu “ar pārmaiņu vadības un attīstības kompetenci”, jo pērn janvārī konkurss noslēdzās bez rezultāta.
“Vaivaru” valdē ir Renārs Putniņš un Stella Lapiņa, kurai uz laiku tika uzticēta iestādes vadība.
“Vaivaru” vadītājam atalgojums ir 5500 eiro pirms nodokļu nomaksas.
“Vaivari” ir valsts kapitālsabiedrība, kurā 100% kapitāla daļu turētāja ir VM. 2024. gadā iestāde strādāja ar 27,4 miljonu eiro apgrozījumu un 323 000 eiro peļņu, liecina “firmas.lv” dati. Finanšu dati par 2025. gadu nav publiskoti.