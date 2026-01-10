Drīkst vai nedrīkst dzert kaļķainu ūdeni? Eksperti skaidro, kā ir patiesībā un vai tas nekaitē veselībai 0
Ikdienā dušā un virtuvē mēs ļoti bieži sastopamies ar kaitinošajiem kaļķakmens nosēdumiem. Iemesls tam ir kalcijs un magnijs ūdenī. Taču par to tieši nav jāuztraucas – gluži pretēji, to var dzert bez mazākajām raizēm.
Gāzēts vai nē – krāna ūdens Vācijā tiek uzskatīts par vienu no vislabāk kontrolētajiem pārtikas produktiem, tāpēc to var dzert gandrīz bez izņēmuma un bez vilcināšanās visā valstī, raksta chip.de.
Lai gan krāna ūdens, kas nonāk mājās, vairākas reizes dienā Vācijā tiek pakļauts stingrām kvalitātes kontrolēm un ir ievērojami lētāks nekā pudelēs pildīts ūdens, tomēr 65% mājsaimniecību Vācijā regulāri lieto pudelēs pildītu ūdeni. Daudzi patērētāji dod priekšroku gāzētam ūdenim vai uzskata, ka pudelēs pildītā ūdens garša ir patīkama.
Īpaši Bavārijā, Meklenburgā-Priekšpomerānijā, Saksijā-Anhaltē un Tīringenē krāna ūdens ir īpaši ciets un atšķiras no mīkstā ūdens galvenokārt ar izteiktu garšu. Bet vai tajā esošais kalcijs tiešām ir veselīgs ķermenim? Vai arī vajadzētu izvairīties no tā lietošanas lielos daudzumos?
Pretēji daudzu patērētāju zināšanām – kaļķūdens nav neveselīgs un nerada nekādas briesmas organismam. Tie, kas dod priekšroku gāzētajam ūdenim, var iegādāties ūdens karbonizētāju un karbonizēt to paši mājās, raksta medijs.
Tiem, kas joprojām prāto, no kurienes īsti rodas kaļķakmens – to veido ūdenī esošie minerāli kalcijs un magnijs. Abi šie minerāli ir ļoti svarīgi cilvēka organismam. Kalcijs cita starpā ir atbildīgs par kaulu un zobu veidošanos, savukārt magnijs atbalsta labu muskuļu un kaulu veselību.
Tāpēc ūdeni, kas bagāts ar kaļķakmeni, pat var uzskatīt par piemērotu uztura bagātinātāju. Patērētājiem nav jāuztraucas par minerālvielu pārdozēšanu, jo organisms faktiski metabolizē tikai daļu no šiem minerāliem.
Kopā ar kāliju, nātriju un sulfātu, kas arī ir svarīgas mūsu dzeramā ūdens sastāvdaļas, šīs minerālvielas galu galā nodrošina tipisko un ūdenim raksturīgo garšu.
Ja vēlaties noskaidrot, vai jūsu ūdens ir ciets (ar augstu kalcija saturu), varat veikt pavisam vienkāršu testu: ielejiet tējkannā nelielu daudzumu krāna ūdens, apmēram pusi glāzes, un uzkarsējiet to. Ja ūdenī ir kaļķakmens, vārīšanās procesā var redzēt, kā tas izšķīst. Izlejot ūdeni, tējkannā parasti paliks mazi balti kristāliņi jeb plēksnītes.